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Донателла Версаче пожертвовала 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

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Дизайнер модного дома Versace отдала деньги больнице в Милане.
Донателла Версаче
Донателла Версаче
ivona)bigmir.net

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Крупнейшие мировые бренды не остались в стороне от вспышки коронавируса. Так, главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму на борьбу с вирусом.

Звезда отдала 200 тысяч евро для улучшения медицинской отрасли в Италии. Об этом она Донателла рассказала на личной странице в Инстаграм.

В это время важно быть солидарными, поддерживать и помогать всем, кто находится на передовой и каждый день борется, чтобы спасти сотни жизней... Это время, когда нам, как обществу, нужно быть вместе и заботиться друг о друге, - написала знаменитость.

Ранее украинские звезды снялись для информационной компании МОЗ.

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Теги: Донателла Версаче, Versace, коронавирус
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.03.2020, 20:12
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гость
А сколько наши пейсатые уроды пожертвовали?
Детальный список пожалуйста!
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