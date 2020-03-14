Донателла Версаче пожертвовала 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Дизайнер модного дома Versace отдала деньги больнице в Милане.

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Крупнейшие мировые бренды не остались в стороне от вспышки коронавируса. Так, главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму на борьбу с вирусом.

Звезда отдала 200 тысяч евро для улучшения медицинской отрасли в Италии. Об этом она Донателла рассказала на личной странице в Инстаграм.

В это время важно быть солидарными, поддерживать и помогать всем, кто находится на передовой и каждый день борется, чтобы спасти сотни жизней... Это время, когда нам, как обществу, нужно быть вместе и заботиться друг о друге, - написала знаменитость.

Ранее украинские звезды снялись для информационной компании МОЗ.

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