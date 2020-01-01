Какие участники остались в командах тренеров, а кто выбыл из проекта .

Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях instagram.com/goloskrainy_official/

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Вчера, 8 марта, состоялся первый тур “Вокальных боев“ проекта “Голос страны“ на 1+1, в котором участники из одной и той же команды соревновались между собой, исполняя песню дуэтом. Тренеры Тина Кароль, Дан Балан, Дмитрий Монатик и команда ПТП-NK определили победителей, который пройдут дальше в проекте. Также была возможность “украсть“ участника, которого не выбрал его тренер, которой воспользовались несколько раз.

Итак, по итогам первого тура Боев, дальше прошли:

Первое выступление, а уже столько эмоций. MONATIK приглашает к следующему этапу Сергея Романа, а Тина Кароль пользуется правом «кражи» и спасает Андрея Подкалюка.

Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях instagram.com/goloskrainy_official/

Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях instagram.com/goloskrainy_official/

Мысли тренеров разделились, но ПТП и NK дарят шанс пройти дальше Анастасии Картвелишвили.

Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях instagram.com/goloskrainy_official/

Лида Ли продолжает свой путь на проекте в # КомандаMONATIK, а ПТП и NK совершили «кражу» и пригласили Елизавету Криворучко в свою команду.

Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях instagram.com/goloskrainy_official/

Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях instagram.com/goloskrainy_official/

Роман Сасанчин продолжает участие в шоу 🎉.

Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях instagram.com/goloskrainy_official/

К следующему этапу шоу Тина Кароль приглашает Юрия Самовилова.

Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях instagram.com/goloskrainy_official/

Дан Балан дарит шанс пройти в следующий этап шоу Назару Яцишину.

Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях instagram.com/goloskrainy_official/

Артем Семенов продолжает борьбу за победу в шоу в команде Тины Кароль, а MONATIK «ворует» Нурсултана Шатирханули и становится его наставником.

instagram.com/goloskrainy_official/

instagram.com/goloskrainy_official/

MONATIK оставляет в своей команде Марию Щербак.

instagram.com/goloskrainy_official/

ПТП и NK дарят Ерлан Баибазарову шанс пройти дальше, а MONATIK остался в восторге от голоса Марии Кондратенко и «ворует» участницу в свою команду.

instagram.com/goloskrainy_official/

Дан Балан дарит Галине Рудик шанс пройти дальше.

instagram.com/goloskrainy_official/

Тина Кароль подарила шанс пройти в «нокаута» Дарьи Полоротовий, но ПТП и NK «воруют» Максима Гару в свою команду.

instagram.com/goloskrainy_official/

instagram.com/goloskrainy_official/

MONATIK остался пораженным выступлением участников и дарит шанс пройти дальше Владу Семенову.

instagram.com/goloskrainy_official/

Руслана Калашникова продолжает бороться за победу в шоу в команде ПТП и NK.

instagram.com/goloskrainy_official/

Дан Балан оставляет в своей команде Индиру Едильбаеву, но Евгений Анишко спасают ПТП и NK и приглашают участника в свою команду

instagram.com/goloskrainy_official/

instagram.com/goloskrainy_official/

Дарья Петрожицька и Даниэль Салем остаются в шоу 🎉

Тина Кароль сделала выбор в пользу Даниэля, но Дан Балан устроил «кражу» и теперь Дарья Петрожицька в его команде.

instagram.com/goloskrainy_official/

instagram.com/goloskrainy_official/

Ранее мы писали, как прошел 7 выпуск “Голос страны“.

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