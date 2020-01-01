Голос країни-10: Кто победил в вокальных боях
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Вчера, 8 марта, состоялся первый тур “Вокальных боев“ проекта “Голос страны“ на 1+1, в котором участники из одной и той же команды соревновались между собой, исполняя песню дуэтом. Тренеры Тина Кароль, Дан Балан, Дмитрий Монатик и команда ПТП-NK определили победителей, который пройдут дальше в проекте. Также была возможность “украсть“ участника, которого не выбрал его тренер, которой воспользовались несколько раз.
Итак, по итогам первого тура Боев, дальше прошли:
Первое выступление, а уже столько эмоций. MONATIK приглашает к следующему этапу Сергея Романа, а Тина Кароль пользуется правом «кражи» и спасает Андрея Подкалюка.
Мысли тренеров разделились, но ПТП и NK дарят шанс пройти дальше Анастасии Картвелишвили.
Лида Ли продолжает свой путь на проекте в # КомандаMONATIK, а ПТП и NK совершили «кражу» и пригласили Елизавету Криворучко в свою команду.
Роман Сасанчин продолжает участие в шоу 🎉.
К следующему этапу шоу Тина Кароль приглашает Юрия Самовилова.
Дан Балан дарит шанс пройти в следующий этап шоу Назару Яцишину.
Артем Семенов продолжает борьбу за победу в шоу в команде Тины Кароль, а MONATIK «ворует» Нурсултана Шатирханули и становится его наставником.
MONATIK оставляет в своей команде Марию Щербак.
ПТП и NK дарят Ерлан Баибазарову шанс пройти дальше, а MONATIK остался в восторге от голоса Марии Кондратенко и «ворует» участницу в свою команду.
Дан Балан дарит Галине Рудик шанс пройти дальше.
Тина Кароль подарила шанс пройти в «нокаута» Дарьи Полоротовий, но ПТП и NK «воруют» Максима Гару в свою команду.
MONATIK остался пораженным выступлением участников и дарит шанс пройти дальше Владу Семенову.
Руслана Калашникова продолжает бороться за победу в шоу в команде ПТП и NK.
Дан Балан оставляет в своей команде Индиру Едильбаеву, но Евгений Анишко спасают ПТП и NK и приглашают участника в свою команду
Дарья Петрожицька и Даниэль Салем остаются в шоу 🎉
Тина Кароль сделала выбор в пользу Даниэля, но Дан Балан устроил «кражу» и теперь Дарья Петрожицька в его команде.
Ранее мы писали, как прошел 7 выпуск “Голос страны“.
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