"Голос країни-10": Смотреть седьмой выпуск онлайн

1 марта стал известен полный состав команд звездных тренеров "Голосу країни-10".

"Голос країни-10": Где и когда смотреть седьмой выпуск онлайн instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 1 марта, на телеканале 1+1 вышел последний выпуск этапа слепых прослушиваний юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“.

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В седьмом эфире стало известно, какие вокалисты прошли в этап “Вокальные бои“. Отметим что, судьи проекта MONATIK и Потап с Настей Каменских собрали команды по 16 участников еще в предыдущем выпуске. А вот Тине Кароль предстояло выбрать еще 2 участника, а Дану Балану не хватало 5 вокалистов в свою команду.

Так, во время седьмого выпуска Кароль и Балан выбрали следующих исполнителей.

Команда Dan Balan: Татьяна Игнатенко, Тамара Балюк, Анастасия Балог, Анджела Кансузян, Роман Сасанчин.

"Голос країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Команда Тины Кароль: Ксения Буга, Анна Трубецкая.

"Голос країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

А по результатам шести предыдущих выпусков к командам тренеров “Голосу країни-10“ присоединились такие участники:

Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни, Анна Безгалова, Галина Рудык, Александра Гарупа.

Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни, Анна Безгалова, Галина Рудык, Александра Гарупа. Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Мариам Жордания, Алена Крутиенко, Мария Кондратенко, Татьяна Нечай, Юлия Коровко, Олеся Лейченко.

Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Мариам Жордания, Алена Крутиенко, Мария Кондратенко, Татьяна Нечай, Юлия Коровко, Олеся Лейченко. Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов, Василий Процюк, Денис Жупник, Ульяна Горбачевская, Роман Клюба.

Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов, Василий Процюк, Денис Жупник, Ульяна Горбачевская, Роман Клюба. Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли, Руслан Опанасенко, Владислав Семенов, Ася Хорошун, Екатерина Чемезова, Мария Щербак, Зоряна Атлас, Тоня Сова, Андрей Подкалюк, Никита Ходос, Мелен Пасса.

Смотрите полное видео седьмого ого выпуска “Голосу країни-10“ от 1.03.2020:

Как прошел шестой выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

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