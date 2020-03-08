"Голос країни-10": Смотреть восьмой выпуск онлайн
В воскресенье, 8 марта, на телеканале 1+1 вышел восьмой выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“. В новом эфире зрители увиднли первый эфир этапа вокальных боев.
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Наставники проекта Потап и Настя Каменских, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan разделили вокалистов своих команд на пары и отправили их на “музыкальный поединок“. После выступления каждой пары тренер решает, кто продолжает бороться за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.
Отметим, что каждый судья проекта мог воспользоваться правом забрать в свою команду участника из команды соперника, который проиграл на “ринге“.
Так, в восьмом выпуске “Голосу країни-10“ шоу покинули следующие участники: Денис Жупник, Нурсу(команда Тины Кароль), Мариам Жордания, Николай Свид (команда ПТП и NK), Екатерина Чемезова, Никита Ходос, Елизавета Криворучко (команда MONATIK), Сергей Клейнис, Татьяна Игнатенко, Анджела Кансузян (команда Dan Balan).
В этапе “Нокауты“ мы точно увидим следующих конкурсантов:
- Команда Dan Balan: Назара Яцишина, Галину Рудык и Романа Сасанчина и Индиру Эдильбаеву и Дарью Петрожицкую.
Читай также: Потап шлепнул Осадчую, а Горбунов - NK: Звезды запустили забавный флешмобКоманда ПТП и NK: Анастасию Картвелишвили, Ерлана Баибазарова, Руслану Калашникову, Евгения Анишко.
- Команда Тины Кароль: Юрия Самовилова, Дарью Полоротову, Артема Семенова, Андрея Подкалюка и Даниэля Салема.
- Команда MONATIK: Сергея Романа, Владислава Семенова, Марию Щербак, Марию Кондратенко.
А в следующем, девятом выпуске борьбу в вокальных боях продолжат:
- Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Карина Альберьяни, Анна Безгалова, Александра Гарупа, Тамара Балюк, Анастасия Балог.
Читай также: Настя Каменских в образе Черного лебедя позировала для обложки глянцаКоманда ПТП и NK: Карина Балашова, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Алена Крутиенко, Татьяна Нечай, Юлия Коровко, Олеся Лейченко.
- Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Василий Процюк,Ульяна Горбачевская, Роман Клюба, Ксения Буга, Анна Трубецкая.
- Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Руслан Опанасенко, Ася Хорошун, Зоряна Атлас, Тоня Сова, Мелен Пасса.
Смотрите полное видео восьмого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 8.03.2020:
Как прошел седьмой выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.
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