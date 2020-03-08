"Голос країни-10": Смотреть восьмой выпуск онлайн

Узнайте, как прошел первый эфир этапа вокальных боев на шоу "Голос країни-10"!

"Голос країни-10": Где и когда смотреть восьмой выпуск онлайн instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 8 марта, на телеканале 1+1 вышел восьмой выпуск юбилейного сезона вокального шоу “Голос країни-10“. В новом эфире зрители увиднли первый эфир этапа вокальных боев.

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Наставники проекта Потап и Настя Каменских, Тина Кароль, MONATIK и Dan Balan разделили вокалистов своих команд на пары и отправили их на “музыкальный поединок“. После выступления каждой пары тренер решает, кто продолжает бороться за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.

Отметим, что каждый судья проекта мог воспользоваться правом забрать в свою команду участника из команды соперника, который проиграл на “ринге“.

Так, в восьмом выпуске “Голосу країни-10“ шоу покинули следующие участники: Денис Жупник, Нурсу(команда Тины Кароль), Мариам Жордания, Николай Свид (команда ПТП и NK), Екатерина Чемезова, Никита Ходос, Елизавета Криворучко (команда MONATIK), Сергей Клейнис, Татьяна Игнатенко, Анджела Кансузян (команда Dan Balan).

В этапе “Нокауты“ мы точно увидим следующих конкурсантов:

Команда Dan Bala n: Назара Яцишина, Галину Рудык и Романа Сасанчина и Индиру Эдильбаеву и Дарью Петрожицкую.

Назара Яцишина, Галину Рудык и Романа Сасанчина и Индиру Эдильбаеву и Дарью Петрожицкую. Читай также: Потап шлепнул Осадчую, а Горбунов - NK: Звезды запустили забавный флешмоб Команда ПТП и NK: Анастасию Картвелишвили, Ерлана Баибазарова, Руслану Калашникову, Евгения Анишко.

Анастасию Картвелишвили, Ерлана Баибазарова, Руслану Калашникову, Команда Тины Кароль: Юрия Самовилова, Дарью Полоротову, Артема Семенова, Андрея Подкалюка и Даниэля Салема.

Юрия Самовилова, Дарью Полоротову, Артема Семенова, Команда MONATIK: Сергея Романа, Владислава Семенова, Марию Щербак, Марию Кондратенко.

А в следующем, девятом выпуске борьбу в вокальных боях продолжат:

Команда Dan Bala n: Василиса Старшова, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Карина Альберьяни, Анна Безгалова, Александра Гарупа, Тамара Балюк, Анастасия Балог.

Василиса Старшова, Кристина Карабанова, Чуань Юнь Сюй, Карина Альберьяни, Анна Безгалова, Александра Гарупа, Тамара Балюк, Анастасия Балог. Читай также: Настя Каменских в образе Черного лебедя позировала для обложки глянца Команда ПТП и NK: Карина Балашова, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Алена Крутиенко, Татьяна Нечай, Юлия Коровко, Олеся Лейченко .

Карина Балашова, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Алена Крутиенко, Татьяна Нечай, Юлия Коровко, Олеся Лейченко Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Василий Процюк,Ульяна Горбачевская, Роман Клюба, Ксения Буга, Анна Трубецкая.

Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Василий Процюк,Ульяна Горбачевская, Роман Клюба, Ксения Буга, Анна Трубецкая. Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Руслан Опанасенко, Ася Хорошун, Зоряна Атлас, Тоня Сова, Мелен Пасса.

Смотрите полное видео восьмого выпуска шоу “Голос країни-10“ от 8.03.2020:

Как прошел седьмой выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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