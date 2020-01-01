"МастерШеф.Профессионалы-2": во втором выпуске определится двадцатка поваров

Что ждет зрителей в новом выпуске увлекательного шоу.

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В прошлом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ судьи впервые встретились с новым составом кулинаров и отобрали 30 самых достойных. Но в сезоне может принять участие только 20 поваров. Это значит, что отбор продолжается.

Наши участники – живое доказательство того, что кулинария в Украине процветает! Если они попали на проект, это значит, что банальность им абсолютно не свойственна. Мы очень ценим то, что они стремятся к большему, - говорит Эктор Хименес-Браво.

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Во втором выпуске кулинары будут вылетать сразу по несколько человек после каждого конкурса. Судьи проверят, могут ли шефы творить в условиях проекта, или только на собственных кухнях.

В первом испытании участники будут крутить «колесо фортуны»: на одном колесе попадется классический десерт, а на другом – классическое основное блюдо. Например, чизкейк и котлета по-киевски. Задача кулинара – придумать третье, абсолютно новое блюдо, которое будет в себе сочетать элементы и чизкейка, и котлеты!

Дальше еще сложнее. Под коробками команды найдут набор дешевых продуктов, которые найдутся в холодильниках простых украинцев: субпродукты, капуста, морковка, куриные головы и даже лапы. Задача профи – из копеечных продуктов приготовить блюдо на миллион!

Ранее мы писали, где и когда смотреть новый выпуск “Голос страны“.

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