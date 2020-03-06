Узнайте, когда состоится премьера юбилейного десятого сезона реалити-шоу "Холостяк".

"Холостяк-10" : Где и когда смотреть первый выпуск онлайн facebook.com/TheBachelorUa

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В пятницу, 6 марта на телеканале СТБ выйдет первый выпуск юбилейного десятого сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“. В этом году участником проекта стал пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк.

Макс Михайлюк stb.ua

Традиционно в первом выпуске шоу состоится вечеринка, во время которой главный герой встретится с 25 девушками. Среди них мы увидим звезду “Х-фактора“ Алину Ляшко и финалистку проекта “Эксы“ Лею Верич.

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Отметим, что девушкам предстоит знакомство не только с Максимом, но и с его друзьями. В конце вечера Холостяк Макс Михайлюк выберет участниц, с которыми захочет продолжит знакомство в втором выпуске Холостяка в 2020 году.

Анонс первого выпуска проекта “Холостяк-10“ от 6.03.2020:

О том, как создавался промо-ролик о новом герое проекта “Холостяк“, можно посмотреть здесь.

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