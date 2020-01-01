"Девочки падали в обморок": Тетя Мотя из ТМПУ – о показе LITKOVSKAYA в Париже

Финалистка третьего сезона "Топ-модели по-украински" рассказала о своей работе во Франции .

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Катя Куличенко по прозвищу Тетя Мотя – одна из наиболее запоминающихся участниц третьего cезона модельного реалити “Топ-модель по-украински“ (Новый канал). Несмотря на то, что девушка регулярно отличалась эксцентричными выходками, она упорно работала над собой и смогла добиться успеха в сфере моделинга.

В сентябре 2019-го Катя начала работать с украинским дизайнером Лилией Литковской – именно тогда модель дефилировала на презентации новой коллекции бренда LITKOVSKAYA в рамках Парижской недели моды. На этом сотрудничество не окончилось: сейчас финалистка ТМПУ работает у Литковской в шоуруме, а 26 февраля приняла участие в презентации ее новой коллекции в Париже.

– Мы показывали образы, созданные вручную из переработанных лоскутов винтажных вещей. Таким образом Лилия обратилась к истокам и традициям, чтобы сделать мир вокруг чище, – говорит модель. – Презентация прошла красиво, но работать было очень сложно.

Тетя Мотя из ТМПУ – о показе LITKOVSKAYA в Париже пресс-служба

– Ребята из команды постоянно проверяли нас, предлагали воду, иногда по одному отводили посидеть. Но все равно в первый час девочка упала в обморок, после чего мы одна за одной начали «тухнуть», – вспоминает модель. – Я не упала, но все шло к этому, даже в глазах темнело. Это очень тяжелая работа!

Дело в том, что модели должны были выстоять три часа в одежде из новой коллекции.

Тетя Мотя из ТМПУ – о показе LITKOVSKAYA в Париже пресс-служба

– В день приходит по 10 байеров (эксперты по трендам и модным новинкам, - прим. ред.), на мне они просматривают всю коллекцию, – рассказала Тетя Мотя Новому каналу. – Времени нет даже чтобы немного посидеть!

Непросто Кате приходится и в шоуруме Литковской. Работы очень много, свободного времени у девушки практически не остается.

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Напомним, что вы можете проголосовать за Катю Куличенко в голосовании на сайте Нового канала, если хотите увидеть ее в Суперсезоне проекта “Супер Топ-модель по-украински“. В нем за победу будут сражаться самые яркие участницы из всех предыдущих сезонов реалити СМПУ и ТМПУ.

Ранее мы рассказывали о личной жизни участниц “Топ-модель по-украински“.