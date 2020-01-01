Узнайте больше о личной жизни участниц модельного реалити.

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Новость о том, что Дима Сукач из второго сезона модельного реалити Нового канала съехался со своей девушкой Таисией Аускайте, вызвала ажиотаж среди поклонников проекта. Но не только Дима способен разбивать сердца – с этой задачей на “ура“ справляются и участницы “Топ-модели по-украински“.

Юлия Биньковская и Антон Дудка



Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

Участница третьего сезона ТМПУ длинноногая “Клео“ счастлива в отношениях с Антоном Дудкой, с которым познакомилась в родном городе Луцке. Парень – мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ. Антон очень заботится о своей любимой и радует ее романтическими сюрпризами.

– Мы познакомились всего за несколько дней до 14 февраля, и уже ко Дню влюбленных он подготовил для меня сразу четыре коробки подарков! Чего в них только не было: и косметика, и одежда, и обувь, - рассказала Юлия Новому каналу. – И все моих любимых брендов – Victoria’s Secret и Armani.

Виктория Маремуха и Луи



Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

Самая яркая финалистка второго сезона “Супермодели по-украински“ Вика Маремуха скоро станет женой 35-летнего француза Луи. Предложение руки и сердца любимый сделал ей в конце декабря 2019-го, до этого они встречались более трех лет. Модель признается: сперва Луи ей очень не нравился, но когда начала с ним общаться – поняла, что “попала“. Француз избегает публичности и не регистрируется в социальных сетях, поэтому размещать фото с любимым в Instagram Вика начала совсем недавно (все-таки пришли к компромиссу).

– Кстати, когда-то цыганка нагадала мне, что я буду жить в большом городе, стану известной, встречу мужа не из Украины и перееду из страны. А еще – что у меня будет двойня или близнецы, – вспоминает Маремуха. – Что ж, пока все идет по плану, посмотрим, что будет дальше!

Даша Майстренко и Томас Агнес

Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

– Том – тот мужчина, которого я искала всю жизнь. Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда, но он сумел меня заинтересовать и зацепить даже в переписке, – говорит Даша. – Разница в возрасте не смущает ни меня, ни моих родителей. Главное, что рядом – мой человек.

Финалистка третьего сезона “Супермодели по-украински“ Даша Майстренко уже полтора года встречается с итальянским художником Томасом Агнесом, который старше на 15 лет. Пара познакомилась в Instagram – Даша и Томас общались в сети три месяца до первой встречи. Затем девушка прилетела к мужчине в Рим, и все закрутилось-завертелось.

Юлия Дыхан и Ян Знамеровский



Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

Выпускница второго сезона “Топ-модели по-украински“ Юля Дыхан уже больше года встречается с Яном Знамеровским и даже переехала к нему в Варшаву – не смогла выдержать отношений на расстоянии. Сейчас ребята подумывают о свадьбе.

– С Яном мы начали общаться перед его отъездом в Польшу, а уже через несколько месяцев официально стали встречаться, – говорит модель. – Год я жила на две страны, но в итоге поняла, что отношения на расстоянии – совсем не то, чего я хочу, и решилась переехать в Варшаву. Тем более, мне нравится этот город, там я чувствую себя “своей“. С уверенностью могу сказать: Ян – идеальный мужчина, с которым я хочу прожить всю жизнь!

Ярослава Крутова и Дима Топоринский



Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

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Ярослава и Дима познакомились во время съемок реалити и до сих пор живут вместе. Даже успели пожениться, хоть и понарошку. Расписаться они хотели еще летом 2019-го, правда, не сложилось.

– Можно считать, что церемонию мы уже отрепетировали, – улыбается Дима. – Сейчас очень много работы и всякой беготни, но как только у нас будет возможность сыграть свадьбу мечты, мы сразу же ею воспользуемся.

Кстати, недавно девушка попросила называть ее новым именем, так что не расстраивайтесь, когда увидите новости о том, что Дима женился на Еве – речь идет все о той же Ярославе.

Катя Чечеленко и Александр Марчук



Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

Выпускница третьего сезона “Топ-модели по-украински“ Катя “Чечела“ встречается с парнем-моделью. Его зовут Саша Марчук, вместе влюбленные уже год.

– Отношения с Сашей – самые длинные в моей жизни, – рассказала Катя. – Я всегда чувствую поддержку, даже когда он далеко от меня. Все складывается как нельзя лучше, и я надеюсь, что нам получится построить крепкую семью.

Замужем – и счастлива!



Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински" Пресс-служба

А вот победительница третьего сезона “Топ-модели по-украински“ Мальвина Чукля успела выйти замуж еще до участия в проекте. Уже несколько лет она замужем за Григорием – парнем из соседнего села (Мальвина родом из с. Байраки Черновицкой области), с которым она знакома с первого класса. Сейчас супруги воспитывают двухлетнего сына Пашу и с каждым днем влюбляются друг в друга все сильнее.

– Если начинать отсчет с первой встречи, то наша история любви длится уже более 20 лет, - рассказала Мальвина Новому каналу. – И чем дольше мы вместе, тем сентиментальнее я становлюсь, хотя раньше скептически относилась ко всем этим романтическим штучкам.

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Напомним, что на сайте Нового канала проходит второй этап голосования за участниц Суперсезона проекта “Супер Топ-модель по-украински“, в котором за победу будут сражаться самые яркие участницы из всех предыдущих сезонов реалити СМПУ и ТМПУ.

Ранее мы рассказывали историю любви Мальвины Чукли и ее мужа.

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