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"Теория большого взрыва" – с марта на НЛО TV

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Сериал "Теория большого взрыва" будет выходит с 2 марта по буднях в 16:30.
"Теория большого взрыва" – с марта на НЛО TV
"Теория большого взрыва" – с марта на НЛО TV
пресс-служба

Телеканал НЛО TV празднует приход весны несколькими премьерами. Первая на очереди – “Теория большого взрыва“, которая стартует в эфире уже 2-го марта в 16:30.

“Как и анонсировали в прошлом году, мы продолжаем радовать зрителя премьерами и классикой американского производства. Начинаем с “Теории большого взрыва“, легкого и вместе с тем познавательного сериала. Прислушиваемся к пожеланиям нашей целевой аудитории, поэтому на одной премьере не остановимся. И также активно работаем над сериалами собственного производства, большинство из которых покажем уже осенью“, – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

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Напомним, что “Теория большого взрыва“ (The Big Bang Theory) – это американский сериал о двух молодых и талантливых физиках – Шелдоне и Леонарде. Они знают об окружающем мире все, однако их гениальность ничуть не помогает им общаться с людьми, особенно с женщинами. Однажды напротив селится блондинка Пенни, которая радикально меняет мир молодых ученых. Леонард становится сам не свой, поскольку буквально очарован милой девушкой и строит планы на совместное будущее. Что касается Шелдона, то он не видит перспективы и пытается остановить друга.

“Теория большого взрыва“ со второго марта по будням в 16:30 на НЛО TV.

Ранее звезда “Теории большого взрыва“ Джонни Галэки сообщил о рождении первенца.

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Теги: Теория большого взрыва, НЛО TV
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Источник: Ivоna bigmir)net

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