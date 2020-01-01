Читай интервью звезды шоу "Мамахохотала" Ани Гресь.

Актриса Аня Гресь: "У меня Масленица где-то дней 70 в году!" пресс-служба

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Актриса шоу “Мамахохотала“ на канале НЛО TV Аня Гресь любит вкусно поесть. Поэтому Масленица для нее длится не неделю, а намного дольше! Аня рассказала, как не набрать лишних килограмм на Масленицу и поделилась своим рецептом блинов.

Аня, ты отмечаешь Масленицу?

Если тот факт, что я ем блины, которые жарит свекровь, можно назвать празднованием – то да. Получается, у меня Масленица где-то дней 70 в году, не меньше!

Ты придерживаешься или когда-то придерживалась поста после окончания Масленицы?

Никогда не пробовала придерживаться поста. К сожалению, люблю мясо. Однажды пробовала от него отказаться, но на пятый день легкость в животе начала приносить дискомфорт. Люблю наесться и потом лежать на диване, думая: “Ааа, зачем я так много всего съела?!“.

Аня Гресь пресс-служба

Блины – неотъемлемый атрибут Масленицы. Какие твои любимые?

Блины с мясом и со сметаной. А еще со сгущенкой. И с творогом. Вот снова есть захотела, как о них подумала!

Ты предпочитаешь готовить блины дома или лучше заказать их в ресторане?

Готовлю блины дома очень редко. Но если уж готовлю, то обязательно с подкидываниями на сковороде и переворотами в воздухе – получаю дополнительную порцию удовольствия и азарта “словлю-не словлю“! Рецепт моих блинов такой: 2 яйца, 2 столовых ложки сахара, щепотка соли, ванилин, 300 мл молока, 6 столовых ложки муки. Смешиваем все это и жарим на сковороде – все просто!

Аня Гресь пресс-служба

Посоветуй, как вдоволь наесться блинов на Масленицу, и сохранить стройность?

Можно купить маленькую сковородочку и жарить уменьшенные копии. Ну или потом пойти в зал, сгонять набранные калории. Но это не для слабаков (тем временем продажи маленьких сковородок повысились).

Масленица – это своеобразное завершение зимы. Какой была эта зима для тебя?

Я, как молодая мама, была очень рада такой зиме. Не пришлось коляску по снегу таскать и делать капусту из себя и малыша. Из главных событий – озвучила маленькую роль в диснеевском мультике и прошла актерский тренинг, на котором открыла в себе драматическую актрису. Теперь хотела бы и дальше в этом развиваться, чтоб не только «хиханьки да хаханьки» на сцене юмористического шоу “Мамахохотала“ на НЛО TV, но и что-то серьезное. Так что открыта к предложениям, если это будут читать кастинг-менеджеры сериалов, фильмов, или новых ТВ-программ!

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