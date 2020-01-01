Представлять РБ на конкурсе в Роттердаме будет группа Val.

Беларусь назвала имя своего конкурсанта на "Евровидение 2020" eurovision.tv

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Стало известно, кто будет представлять Беларусь на песенном конкурсе “Евровидение 2020“ в Роттердаме. Конкурсантом от РБ стала группа Val, сообщают местные СМИ.

Так, по итогам финала национального отбора представителем Беларуси на “Евровидении“ в Роттердаме будет группа VAL с песней Da Vidna.

Val instagram.com/val.music/

Известно, что за право представлять Беларусь на конкурсе песни “Евровидение 2020“ в финале национального отбора сражались 12 исполнителей и групп. Победителя определяли путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.

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