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Беларусь назвала имя своего конкурсанта на "Евровидение 2020"

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Представлять РБ на конкурсе в Роттердаме будет группа Val.
Беларусь назвала имя своего конкурсанта на "Евровидение 2020"
Беларусь назвала имя своего конкурсанта на "Евровидение 2020"
eurovision.tv

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Стало известно, кто будет представлять Беларусь на песенном конкурсе “Евровидение 2020“ в Роттердаме. Конкурсантом от РБ стала группа Val, сообщают местные СМИ.

Так, по итогам финала национального отбора представителем Беларуси на “Евровидении“ в Роттердаме будет группа VAL с песней Da Vidna.

Val
Val
instagram.com/val.music/

Известно, что за право представлять Беларусь на конкурсе песни “Евровидение 2020“ в финале национального отбора сражались 12 исполнителей и групп. Победителя определяли путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.

Ранее мы писали, что участие GO_A в “Евровидении 2020“ под угрозой.

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Теги: Евровидение 2020, Беларусь, конкурс
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