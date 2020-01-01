"Это фейк": Панайотов прокомментировал свое участие в "Евровидении 2020"

Ранее в СМИ появилась информация, что от России на "Евровидение 2020" поедет певец Александр Панайотов.

В среду, 26 февраля, в российских СМИ появилась информация, что представителем России на песенном конкурсе “Евровидение 2020“ станет исполнитель украинского происхождения Александр Панайотов.

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Так, издание Starhit заявило, что 35-летний артист вместе со своим продюсером Григорием Лепсом уже выбрали конкурсную песню. Однако премьера композиция должна состоятся чуть позже.

А сегодня, 27 февраля, Панайотов опроверг новость о том, что примет участие в “Евровидении 2020“. На своей странице в Инстаграм артист написал, что информация росСМИ является фейковой. Кроме того, Александр отметил, что представителя страны на песенном конкурсе достоверно может огласит только Первый канал.

“Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично“, - прокомментировал Александр Панайотов.

Панайотов опроверг новость об участии в "Евровидении 2020" Скриншот

Ранее стало известно, какие приглашенные звезды выступят на конкурсе “Евровидение 2020“.

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