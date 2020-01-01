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Что послушать: YUKO выпустили новый трек

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И анонсировали тур по Украине.
YUKO выпустили новый трек
YUKO выпустили новый трек
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Участник нацотбора на “Евровидение 2019“, группа YUKO выпустила новую композицию о перерождении “Зима“. Музыканты также анонсировали тур по городам Украины.

Эта песня олицетворяет усталость от нынешних событий. Усталость от паники, незнания, от необдуманных действий и решений. Усталость от новых боевых действий в мире.  От того, что умирают молодые люди, так и не успев пожить и ощутить радость, спокойствие и счастье. Весна — период смерти и перерождения, - рассказала вокалистка Юлия Юрина.

Композиция была опубликована на официальном канале группы в Youtube.

Также YUKO анонсировали тур по Украине, который начнется в Харькове и финиширует в Тернополе.

Ранее солистка группы YUKO рассказала, есть ли у нее украинское гражданство.

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Теги: YUKO
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