Американская звезда перевоплотилась в мужчину, чтобы показать брутальное поведение противоположного пола .

12 миллионов просмотров за день: Провокационный клип Тейлор Свифт бьет рекорды в Сети Скриншот с видео

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Американская певица Тейлор Свифт, которая в 2019-м возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Forbes, а в 2020-м заняла в нем второе место, буквально порвала Сеть соей новой видеоработой на песню “The Man“.

Клип американской суперзвезды появился на Youtube только вчера, 27 февраля, а уже сегодня его просмотры достигли отметки 12 млн.

Не последнюю роль в таком “разрыве“ сыграл главный герой ролика - бородатый обеспеченный и брутальный “мэн“, которого воплотила сама 30-летняя Тейлор.

По сюжету, он - красавец-мужчина ведет себя, мягко говоря, некрасиво, особенно по отношению к женщинам - однако ему все сходит с рук из-за принадлежности к сильному полу.

Мораль и месседж провокационной работы: к женщинам общество часто предвзято, а вот мужчинам прощается многое, чем они часто нагло пользуются.

В конце видео показан весь процесс перевоплощения Тейлор в ее героя - нанесение грима и другие манипуляции с ее внешностью.

Ранее мы писали, в чем фишка образа Тейлор Свифт.

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