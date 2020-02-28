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Женский портал
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В столице состоится церемония "ТОП-100 выдающихся женщин Киева"

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Официальная церемония награждения состоится 1 марта.
ТОП-100 выдающихся женщин Киева
ТОП-100 выдающихся женщин Киева
пресс-служба

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1 марта в Киеве состоится официальная церемония награждения ТОП-100 выдающихся женщин Киева в изысканном ресторане восточной и европейской кухни Shah-Plov.

“Целью мероприятия является идентификация влиятельных лидеров различных сфер деятельности, популяризация предпринимательства, творчества и нетворкинга на благо Украины“, - отметила организатор мероприятия, председатель Клуба Успешных Женщин - Киев - Лилия Олейник.

Лауреаты проекта “ТОП-100 выдающихся женщин Киева“ войдут во второй масштабный Национальный рейтинг “ТОП-100 ЖЕНЩИН УКРАИНЫ“. Номинационная Коллегия Национального рейтинга признания “ТОП-100 ЖЕНЩИН УКРАИНЫ“ во главе с Экспертным Советом “Европейского Бюро Развития Бизнеса“ рассматривают каждую кандидатуру.

ТОП-100 выдающихся женщин Киева
ТОП-100 выдающихся женщин Киева
пресс-служба

Партнеры церемонии:

Титульный бьюти партнер - AmoreShop.

Генеральный партнер - Ресторан “Канарейка“.

Цветочный партнер - Kvitkauk.

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Партнеры - “Евразия - японская и европейская кухня“, AquaMelan - структурированная вода с меланином, I live, Успех без границ, кондитерская “Лаванда“, Professional music Academy “ART MUS“, психотерапевт Ксения Тейлор.

Медиа-партнеры: телеканалы 8 канал, 33 канал, АллатРа ТВ, журналы Woman Magazine, TOUCH, БизнесWOMAN, Дипломат, Podium Real, Emotion, Super Lady Magazine, Defile - Kids Fashion Magazine, O'Ukraine, интернет-порталы IVONA, Обозреватель, Lucky Ukraine, МамаWow, LeMonade.ua, VTrendi.com.ua, Tut-Ua.com.

Для представления своей кандидатуры в одну из номинаций проекта признания “ТОП-100 выдающихся женщин КИЕВА“ заполните форму.

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Теги: ТОП-100 выдающихся женщин Киева
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Источник: Ivоna bigmir)net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ЖИД-ПАРАЗИТ    28.02.2020, 13:29
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
Сорос и его левые организации пропагандируют Феминизм ( ненависть к мужчинам ) и разрушение семейных ценностей.
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