Узнайте, когда состоится премьера второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы".

"МастерШеф. Профессионалы" 2 сезон: Где и когда смотреть первый выпуск instagram.com/masterchefstb

В субботу, 29 февраля, в 19:00 на канале СТБ состоится премьера второго сезона одного из самых популярных кулинарных проектов Украины “МастерШеф. Профессионалы“.

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Традиционно в первом выпуске зрители увидят отборочный тур на шоу. За 45 минут участник кастинга должен приготовить для судей “МастерШефа“ свое коронное блюдо. Отметим, что за участие в проекте будут бороться не аматоры, а настоящие шефы с опытом.

Оценивать кулинарные умения участников будет обновленный состав жюри. К судьям первого сезона “МастерШеф. Проффесионалы“ Эктору Хименесу-Браво и Владимиру Ярославскому присоединилась победительница 3 сезона “МастерШеф“ - Ольга Мартыновская.

Смотрите анонс первого выпуска “МастерШеф. Профессионалы 2“ от 29.02. 2020:

Ранее мы писали о кулинарных лайфхаках участников первого сезона шоу “МастерШеф. Профессионалы“.

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