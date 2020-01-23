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"МастерШеф. Профессионалы": Имена судей 2 сезона

Спецтема: ТВ и телешоу
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Телеканал СТБ приступил к работе над 2 сезоном проекта "МастерШеф. Профессионалы".
"МастерШеф. Профессионалы": Имена судей 2 сезона
"МастерШеф. Профессионалы": Имена судей 2 сезона
instagram.com/masterchefstb

В четверг, 23 января, телеканал СТБ объявил имена судей второго сезона кулинарного проекта “МастерШеф. Профессионалы“

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Так, стало известно, что работу над шоу продолжат шеф-повар и ведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво и шеф-повар Владимир Ярославский.

Елизавету Глинскую в новом сезоне заменит еще одна победительница “МастерШефа“ Ольга Мартиновская, которая является одним из лучших поваров Франции и управляет рестораном “Les Foodies“ в центре Парижа.

“Настолько серьезные переживания я чувствовала, когда родила дочку. Потом – когда начала жить с ней сама в другой стране. И сейчас это третий раз в моей жизни, когда на мне лежит огромная ответственность. Рядом со мной Эктор и Владимир – моя поддержка, а также команда проекта, которому я очень благодарна. Я много старалась, когда была участницей, прошла долгий путь, не растеряла приобретенное и обрела свою профессию. Через шесть лет стать судьей – это большая честь для меня! Сейчас я наконец-то могу себя похвалить“, – прокомментировала Ольга Мартыновская.

Ранее стала известна дата выхода 10 сезона шоу “Холостяк“.

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Теги: МастерШеф. Профессионалы 2
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Источник: Ivоna bigmir)net
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