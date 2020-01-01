Участник "Танцев со звездами" и "Голоса страны" отметил, что нужно беречь хрупкий мир ребенка .

Эксперт "Одруження наосліп" Даниэль Салем поделился секретами воспитания дочери instagram.com/daniel_jihad_salem

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Телеведущий, лайф-коуч реалити-шоу “Одруження наосліп“, которое выходит на телеканале “1+1“, Даниэль Салем дал рекомендации, как папа должен участвовать в воспитании ребенка и рассказал о дочери Санта-Луне

В реалити-шоу “Одруження наосліп“ приходят одинокие парни и девушки, которым эксперты помогают построить гармоничные отношения. У некоторых из участников уже есть дети от предыдущих браков, а кто-то только мечтает о появлении малыша. С пополнением в семействе отношения пары часто проходят испытание на прочность. Как должен себя вести мужчина, чтобы стать поддержкой и для второй половинки, и для ребенка, как укрепить отношения, а не разрушить их – своим мнением делится лайф-коуч проекта Даниэль Салем. Несмотря на плотный рабочий график, ведущий много времени проводит со своей семьей, а для четырехлетней дочери Санта-Луны является лучшим другом и настоящим примером для подражания. Ведущий рассказал, какую роль мужчина играет в воспитании детей.

Эксперт "Одруження наосліп" Даниэль Салем поделился секретами воспитания дочери instagram.com/daniel_jihad_salem

Я уверен, что мужчина должен активно участвовать в жизни ребенка. Но я не считаю, что детей нужно именно воспитывать. Первое, что папа, да и мама, должны сделать – это воспитывать себя во время того, как растет их ребенок. Нельзя говорить, что грубить нехорошо, а самому вести себя по-хамски или заставлять хорошо учиться, тратя самому часы на просмотр телевизора. Только своим примером мы можем показать, как правильно. Эксперт "Одруження наосліп" Даниэль Салем поделился секретами воспитания дочери instagram.com/daniel_jihad_salem Не забывайте откровенно разговаривать с сыном или дочерью, интересоваться увлечениями, переживаниями. Детский мир очень хрупкий и ранить словом или безразличием легко, а ведь большинство комплексов родом из детства. Ребенок должен быть уверен в вас и доверять вам. Покажите ему, что вы никогда его не предадите, не осудите и поддержите любой выбор, - сказал Салем.

Эксперт "Одруження наосліп" Даниэль Салем поделился секретами воспитания дочери instagram.com/daniel_jihad_salem

Я очень люблю проводить время вместе с дочкой. Если я в Одессе (ведущий живет на два города прим.ред.), то она все время со мной. Забираю ее из садика, мы много играем, разговариваем, смотрим мультики. Эксперт "Одруження наосліп" Даниэль Салем поделился секретами воспитания дочери instagram.com/daniel_jihad_salem С Луной мы уже несколько лет вместе занимаемся боксом и скалолазанием, а мама развивает в дочке больше любовь к творчеству – танцам, рисованию. Уверен, что отец может помочь развить в ребенке силу характера, любовь к спорту и активному образу жизни, выработать смелость и показать, что не нужно бояться на пути к своей мечте, - добавил ведущий.

Эксперт "Одруження наосліп" Даниэль Салем поделился секретами воспитания дочери instagram.com/daniel_jihad_salem

Если в семье растет мальчик, то папа будет главной ролевой моделью. Чем чаще отец с сыном проводит время вместе, тем лучше разовьется в ребенке решительность, потребность и способность защищать, готовность принимать на себя ответственность. Эксперт "Одруження наосліп" Даниэль Салем поделился секретами воспитания дочери instagram.com/daniel_jihad_salem А дочке мужчина помогает выстроить позитивную самооценку, выражая одобрение ее талантам, говоря, что она красива. Общение с отцом также учит девочку разбираться в мужской психологии. Девочкам важно чувствовать себя “маленькой принцессой“, которую папа любит и балует, - поделился Даниэль.

Эксперт "Одруження наосліп" Даниэль Салем поделился секретами воспитания дочери instagram.com/daniel_jihad_salem

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