Эксперт "Одруження наосліп" Даниэль Салем поделился секретами воспитания дочери
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Телеведущий, лайф-коуч реалити-шоу “Одруження наосліп“, которое выходит на телеканале “1+1“, Даниэль Салем дал рекомендации, как папа должен участвовать в воспитании ребенка и рассказал о дочери Санта-Луне
В реалити-шоу “Одруження наосліп“ приходят одинокие парни и девушки, которым эксперты помогают построить гармоничные отношения. У некоторых из участников уже есть дети от предыдущих браков, а кто-то только мечтает о появлении малыша. С пополнением в семействе отношения пары часто проходят испытание на прочность. Как должен себя вести мужчина, чтобы стать поддержкой и для второй половинки, и для ребенка, как укрепить отношения, а не разрушить их – своим мнением делится лайф-коуч проекта Даниэль Салем. Несмотря на плотный рабочий график, ведущий много времени проводит со своей семьей, а для четырехлетней дочери Санта-Луны является лучшим другом и настоящим примером для подражания. Ведущий рассказал, какую роль мужчина играет в воспитании детей.
Я уверен, что мужчина должен активно участвовать в жизни ребенка. Но я не считаю, что детей нужно именно воспитывать. Первое, что папа, да и мама, должны сделать – это воспитывать себя во время того, как растет их ребенок. Нельзя говорить, что грубить нехорошо, а самому вести себя по-хамски или заставлять хорошо учиться, тратя самому часы на просмотр телевизора. Только своим примером мы можем показать, как правильно.
Не забывайте откровенно разговаривать с сыном или дочерью, интересоваться увлечениями, переживаниями. Детский мир очень хрупкий и ранить словом или безразличием легко, а ведь большинство комплексов родом из детства. Ребенок должен быть уверен в вас и доверять вам. Покажите ему, что вы никогда его не предадите, не осудите и поддержите любой выбор, - сказал Салем.
Я очень люблю проводить время вместе с дочкой. Если я в Одессе (ведущий живет на два города прим.ред.), то она все время со мной. Забираю ее из садика, мы много играем, разговариваем, смотрим мультики.
С Луной мы уже несколько лет вместе занимаемся боксом и скалолазанием, а мама развивает в дочке больше любовь к творчеству – танцам, рисованию. Уверен, что отец может помочь развить в ребенке силу характера, любовь к спорту и активному образу жизни, выработать смелость и показать, что не нужно бояться на пути к своей мечте, - добавил ведущий.
Если в семье растет мальчик, то папа будет главной ролевой моделью. Чем чаще отец с сыном проводит время вместе, тем лучше разовьется в ребенке решительность, потребность и способность защищать, готовность принимать на себя ответственность.
А дочке мужчина помогает выстроить позитивную самооценку, выражая одобрение ее талантам, говоря, что она красива. Общение с отцом также учит девочку разбираться в мужской психологии. Девочкам важно чувствовать себя “маленькой принцессой“, которую папа любит и балует, - поделился Даниэль.
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