Олимпийская чемпионка отметила, что предпочитает брюнетов .

Счастливая мама: Пловчиха Яна Клочкова призналась, есть ли в ее жизни мужчина instagram.com/yana_klochkova

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Олимпийская чемпионка пловчиха Яна Клочкова, которая одна воспитывает сына, призналась, есть ли в ее жизни любимый мужчина. Об этом спортсменка рассказала телеведущей Соломии Витвицкой, которая выложила видео на своем Инстаграм-канале.

Яна уклончиво отметила, что сейчас ее сердце почти свободно, а претендентов на внимание девушки довольно много. Также спортсменка перечислила черты характера, которые должны быть у ее избранника.

В первую очередь он должен быть ответственным, добрым, с юмором, - сказала Клочкова.

По поводу внешности Яна отметила, что предпочитает брюнетов.

Сейчас я счастлива с ребенком и пока мне никто не нужен, - призналась Яна.

Яна Клочкова о мужчинах 0:00 / 01:20

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