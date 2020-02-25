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Счастливая мама: Пловчиха Яна Клочкова призналась, есть ли в ее жизни мужчина

Комментариев: 0
Олимпийская чемпионка отметила, что предпочитает брюнетов .

Счастливая мама: Пловчиха Яна Клочкова призналась, есть ли в ее жизни мужчина
Счастливая мама: Пловчиха Яна Клочкова призналась, есть ли в ее жизни мужчина
instagram.com/yana_klochkova

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Олимпийская чемпионка пловчиха Яна Клочкова, которая одна воспитывает сына, призналась, есть ли в ее жизни любимый мужчина. Об этом спортсменка рассказала телеведущей Соломии Витвицкой, которая выложила видео на своем Инстаграм-канале.

Яна уклончиво отметила, что сейчас ее сердце почти свободно, а претендентов на внимание девушки довольно много. Также спортсменка перечислила черты характера, которые должны быть у ее избранника.

В первую очередь он должен быть ответственным, добрым, с юмором, - сказала Клочкова.

По поводу внешности Яна отметила, что предпочитает брюнетов. 

Сейчас я счастлива с ребенком и пока мне никто не нужен, - призналась Яна.

Яна Клочкова о мужчинах
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Ранее мы писали, что Яна Клочкова показала новый образ со стильным карэ. 

 

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Теги: Яна Клочкова, спортсменка, романы звезд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.02.2020, 17:20
Оценка:  0
гость
Жить в счастье с ребёнком - это здОрово. Но есть ещё одно счастье - женское, и как говорят, "бабий век короток". Самые красивые, молодые, открытые для любви годы уйдут, а потом уже найти "брюнета ответственного, доброго и с чувством юмора" будет очень сложно. Их разберут!))
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