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Джамала рассказала, скольких детей еще планирует родить

Комментариев: 2
Певица мечтает о большой семье.
Джамала
Джамала
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Певица Джамала, которая недавно объявила о второй беременности, рассказала, планирует ли в будущем снова рожать. Оказывается, певица не собирается останавливаться на двух малышах.

В интервью для программы “Светская жизнь“, Джамала рассказала, что очень любит детей, и хочет еще двух малышей.

Еще двоих, дай бог, и нормально. Мне кажется, что дети – это клево! Они вдохновляют, постоянно держат тебя в тонусе и настраивают на жизнь. Для меня это означает то, что надо написать много песен, чтобы был запас, а для мужа – заработать много денег, - поделилась звездная мама.

Напомним, что ранее Джа рассказал, как ее муж отреагировал на то, что снова станет отцом. Бекир Сулейманов сначала хотел убедиться у врачей, что его жена беременна. Она не готовила для супруга сюрприз, а просто показала тест с двумя полосками.

Недавно Джамала выпустила новый альбом.

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Теги: Джамала, певица, дети звезд, беременность
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  23.02.2020, 16:17
Оценка:  0
pусский
Интересно, что про это скажут жители Крыма?
denis82    23.02.2020, 16:14
Оценка:  0
denis82
татарва ....ная
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