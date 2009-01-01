Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Квентин Тарантино и Даниэла Пик стали родителями

Комментариев: 0
У звездной пары родился мальчик.
Квентин Тарантино и Даниэла Пик
Квентин Тарантино и Даниэла Пик
Соцсети

Читай также: MELOVIN стал крестным отцом: видео

Квентин Тарантино и Даниэла Пик впервые стали родителями. У знаменитого кинорежиссера и певицы родился мальчик. Об этом сообщают израильские СМИ.

Малыш появился на свет в Тель-Авиве в субботу, 22 февраля. Его имя пока неизвстно.

Для 56-летнего Тарантино и 35-летней Даниэлы это первый ребенок. Как и брак - в 2018 году влюбленные поженились. Тарантино и Пик познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм “Бесславные ублюдки“ в Израиле. Их отношения начались в 2016 году, а в 2017-м они обручились.

Ранее режиссер заявлял, что намеренно столь долго не заводил детей. По его словам, он посвятил свою жизнь кинематографу.

Напомним, что Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы 2019 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Квентин Тарантино, Даниэла Пик, дети звезд, режиссер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь