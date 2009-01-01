Квентин Тарантино и Даниэла Пик стали родителями

У звездной пары родился мальчик.

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Квентин Тарантино и Даниэла Пик впервые стали родителями. У знаменитого кинорежиссера и певицы родился мальчик. Об этом сообщают израильские СМИ.

Малыш появился на свет в Тель-Авиве в субботу, 22 февраля. Его имя пока неизвстно.

Для 56-летнего Тарантино и 35-летней Даниэлы это первый ребенок. Как и брак - в 2018 году влюбленные поженились. Тарантино и Пик познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм “Бесславные ублюдки“ в Израиле. Их отношения начались в 2016 году, а в 2017-м они обручились.

Ранее режиссер заявлял, что намеренно столь долго не заводил детей. По его словам, он посвятил свою жизнь кинематографу.

Напомним, что Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы 2019 года.

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