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"Свої": Джамала выпустила новый альбом

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В новый сборник артистки вошли 12 песен, записанных с известными звездами шоубиза.
"Свої": Джамала выпустила новый альбом
"Свої": Джамала выпустила новый альбом
instagram.com/jamalajaaa

Украинская исполнительница, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“ Джамала порадовала фанатов новой пластинкой. Звезда презентовала альбом “Свої“.

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В трек-лист альбома вошли 12 композиций, среди которых можно услышать дуэтные песни Джамалы с такими артистами, как Cape Cod, alyona alyona, Jah Khalib, Koloah, Morphom, The Erised, Vanek Foundation, DakhaBrakha, Бумбокс и Pianoboy.

“Ця збірка - результат моєї роботи з виконавцями, аранжувальниками, саундпродюсерами, яким я симпатизую і яких можу назвати “своїми“. У кожної композиції на цій платівці своя цікава історія створення, але всіх їх об'єднує одне - вони створювалися швидко і легко. Це тому, що з кожним з цих музикантів у нас знаходилися спільні теми і збігалися музичні смаки. Всі ці колаборації були зроблені в ім'я творчості, в них відчувається легкість і спільність світоглядів“, - прокомментировала выход альбома Джамала в своем Инстаграм-аккаунте.

Напомним, ранее Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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Двуличная татарская мразь! Чей крым, сука? А сколько пенсия у мамаши твоей свинорылой?
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Татарва ибаная!
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