Наталья Могилевская призналась, что перенесла тяжелую операцию
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Наталья Могилевская рассказала своим поклонникам, что недавно ей сделали операцию. По словам звезды, она стойко перенесла испытание и даже посмеялась над ситуацией.
На странице в Инстаграм Наталья Могилевская опубликовала видео, в котором она предстала перед фанами с опухшим лицом. На опухшей щеке певицы выведена надпись “хомяк“.
Я пережила сегодня стоматологическую операцию и у меня опухла щечка. А мне сегодня встречаться с командами, там хорошие молодые ребята. В общем, я решила вот так креативненько проблему. Вот чем отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных, - рассказа артистка в ролике.
Подписчики поддержали звезду в комментариях:
- “Приколистка, но тебе и это идёт“
- “Такая милая без макияжа. Даже опухшая щёчка не портит“
- “Наташенька без макияжа, со щечкой, такая маленькая девочка. Хочется взять на ручки и сказать что-то ласковое и доброе“.
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