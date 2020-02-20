Наталья Могилевская призналась, что перенесла тяжелую операцию

Певица поделилась историей в своем Инстаграм.

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Наталья Могилевская рассказала своим поклонникам, что недавно ей сделали операцию. По словам звезды, она стойко перенесла испытание и даже посмеялась над ситуацией.

На странице в Инстаграм Наталья Могилевская опубликовала видео, в котором она предстала перед фанами с опухшим лицом. На опухшей щеке певицы выведена надпись “хомяк“.

Я пережила сегодня стоматологическую операцию и у меня опухла щечка. А мне сегодня встречаться с командами, там хорошие молодые ребята. В общем, я решила вот так креативненько проблему. Вот чем отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных, - рассказа артистка в ролике.

Подписчики поддержали звезду в комментариях:

“Приколистка, но тебе и это идёт“

“Такая милая без макияжа. Даже опухшая щёчка не портит“

“Наташенька без макияжа, со щечкой, такая маленькая девочка. Хочется взять на ручки и сказать что-то ласковое и доброе“.

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