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Наталья Могилевская призналась, что перенесла тяжелую операцию

Комментариев: 2
Певица поделилась историей в своем Инстаграм.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Пресс-служба

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Наталья Могилевская рассказала своим поклонникам, что недавно ей сделали операцию. По словам звезды, она стойко перенесла испытание и даже посмеялась над ситуацией.

На странице в Инстаграм Наталья Могилевская опубликовала видео, в котором она предстала перед фанами с опухшим лицом. На опухшей щеке певицы выведена надпись “хомяк“.

Я пережила сегодня стоматологическую операцию и у меня опухла щечка. А мне сегодня встречаться с командами, там хорошие молодые ребята. В общем, я решила вот так креативненько проблему. Вот чем отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных, - рассказа артистка в ролике.

Подписчики поддержали звезду в комментариях:

  • “Приколистка, но тебе и это идёт“
  • “Такая милая без макияжа. Даже опухшая щёчка не портит“
  • “Наташенька без макияжа, со щечкой, такая маленькая девочка. Хочется взять на ручки и сказать что-то ласковое и доброе“.

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Теги: Наталья Могилевская, певица
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Комментариев (2)
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Boxerogos    22.02.2020, 12:55
Оценка:  +1
Boxerogos
Все знают что принимать в рот сразу от двух йобарей за обе щеки чревато.Похоже приборы у пацанов с эскорта были нешуточных размеров,раз бабушке Наташе пришлось делать операцию...
гость  (аноним)  22.02.2020, 12:47
Оценка:  0
гость
Насмешила.
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