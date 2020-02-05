Создатели "Лиги смеха" рассекретили имена судей шестого сезона

Стало известно, кто заменит Олю Полякову и Сергея Сивохо в новом сезоне "Лиги смеха".

С 25 января по 2 февраля в Одессе состоялся шестой фестиваль “Лиги смеха“. А это значит, что совсем скоро зрители узнают, какие команды примут участие в новом сезоне.

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Пока создатели юмористического проекта держат в тайне названия команд-участников. Однако уже известно, кто будет их судит. Так, на официальной странице “Студии Квартал 95“ были опубликованы фото новых тренеров “Лиги Смеха“.

Судя по снимкам, в новом сезоне мы вновь увидим Юрия Ткача, Гарика Бирчу и Станислава Боклана. Также к ролям тренеров шоу вернутся Игорь Ласточкин, Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес. Еще одной судьей проекта станет Наталья Могилевская, которая ранее была задействована в “Слобожанской лиги смеха“. В роли ведущего проекта выступит Евгений Кошевой.

“Нові тренери, нові команди та нові правила! Які ще сюрпризи чекають на глядачів у шостому сезоні?“, - говорится в подписи к публикации.

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Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева похвасталась стильным образом на “Лиге смеха“.

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