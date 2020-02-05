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Создатели "Лиги смеха" рассекретили имена судей шестого сезона

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Стало известно, кто заменит Олю Полякову и Сергея Сивохо в новом сезоне "Лиги смеха".
Создатели "Лиги смеха" рассекретили имена судей шестого сезона
Создатели "Лиги смеха" рассекретили имена судей шестого сезона
instagram.com/kvartal95official

С 25 января по 2 февраля в Одессе состоялся шестой фестиваль “Лиги смеха“. А это значит, что совсем скоро зрители узнают, какие команды примут участие в новом сезоне.

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Пока создатели юмористического проекта держат в тайне названия команд-участников. Однако уже известно, кто будет их судит. Так, на официальной странице “Студии Квартал 95“ были опубликованы фото новых тренеров “Лиги Смеха“.

Судя по снимкам, в новом сезоне мы вновь увидим Юрия Ткача, Гарика Бирчу и Станислава Боклана. Также к ролям тренеров шоу вернутся Игорь Ласточкин, Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес. Еще одной судьей проекта станет Наталья Могилевская, которая ранее была задействована в “Слобожанской лиги смеха“. В роли ведущего проекта выступит Евгений Кошевой.

“Нові тренери, нові команди та нові правила! Які ще сюрпризи чекають на глядачів у шостому сезоні?“, - говорится в подписи к публикации.

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Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева похвасталась стильным образом на “Лиге смеха“.

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Теги: Лига Смеха
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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ParisMA  (аноним)  05.02.2020, 14:05
Оценка:  +1
ParisMA
ВОТ! кому в стране ЖИТЬ ХОРОШО! Друзьям президента! или так, Тем, у кого СВОЙ Президент! Браво ПИПЛ, тупоголовое рогуль-стадо й*о*б*анное, или куля в лоба, или бухающий диабетик, или пи*д*а*р*асы Клоуна ЗЭ ! плять, Страна 404 El Viva
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