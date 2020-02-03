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"Вынуждена жить на две страны": Могилевская раскрыла подробности нового романа

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Украинская певица призналась, что ее возлюбленный живет за границей.
"Вынуждена жить на две страны": Могилевская раскрыла подробности нового романа
"Вынуждена жить на две страны": Могилевская раскрыла подробности нового романа
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В октябре 2019 года Народная артистка Украины, известная певица Наталья Могилевская призналась, что снова влюблена. Однако, тогда знаменитость не спешила называть имя избранника.

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Но на днях Наталья поделилась подробностями нового романа. Звезда рассказала, кем работает ее возлюбленный. Так, во время интервью для проекта “Світське життя“ Могилевская заявила, что вынуждена жить на две страны так, как ее любимый преподает за границей. Но где именно работает мужчина, певица не рассекретила.

“У него там вся жизнь. Он преподаватель, он работает еще. А у меня – здесь, потому что моя жизнь связана с Украиной. Как мы будем это решать, не знаю“, - поделилась исполнительница.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась, что помогло ей бросить курить.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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