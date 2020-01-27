"Рисовали полгода": Могилевская рассказала, как снимали клип на песню "Місяць"

Легендарный хит Натальи Могилевской "Місяць" отмечает 20-летие.

Украинская певица, продюсер и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская поделилась с подписчиками радостной новостью. В этом году один из самых известных ее хитов “Місяць“ отмечает 20-летие.

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По случаю праздника Народная артистка рассказала, как проходили съемки клипа на легендарную песню. Так, на своей странице в Instagram Могилевская отметила, что ролик на композицию “Місяць“ стал стал первым украинским клипом и вторым в СНГ, снятым с помощью компьютерной графики. По словам звезды, видео рисовали полгода. Над клипом работали режиссер Максим Паперник и представитель компании Silicon Graphics Владимирир Кошевой.

“Ровно 20 лет назад, в это время вышла песня “Місяць“. Хочу поблагодарить легендарного режиссёра, украинского клипмейкера Максима Паперника и компанию Silicon Graphics за эту работу, конкретно Владимира Кошевого. Это первый украинский клип, в котором была использована компьютерная графика. В то время, было всего два клипа в СНГ: “Мышка“ Киркорова и клип “Місяць“. На премии Золотая Ника этот клип получил первую премию. Я ночевала на студии

Silicon Graphics, Володя Кошевой рисовал его и днем и ночью больше чем пол года. Технологии тогда были совершенно другие, компьютеры были медленные, а этот клип был от начала до конца снят на зеленом фоне, так называемом рире. Полностью все, что Вы видите в кадре было нарисовано. Такого до нас еще никто не делал. Очень горжусь этой работой“, - написала Наталья.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, почему не загадывает желание в новогоднюю ночь.

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