Кузьме Скрябину могут посмертно присвоить звание "Народного артиста Украины"
Украинский депутат из фракции “Слуга народа“ Павел Мельник предложил президенту Владимиру Зеленскому изменить “Положение о почетных званиях Украины“, чтобы выдающиеся украинцы могли быть удостоены государственных наград посмертно.
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Так, на своей странице в Facebook политик разместил текст запроса, в котором попросил посмертно наградить званиям “Народного артиста Украины“ погибшего в автокатастрофе солиста группы “Скрябин“ Андрея Кузьменко.
Отметим, что Верховная рада поддержала инициативу Мельника. За направление запроса к Зеленскому проголосовали 260 депутатов.
Напомним, ранее мама Кузьмы Скрябина рассказала, чем внучка Барбара напоминает ей сына.
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