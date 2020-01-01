Кузьме Скрябину могут посмертно присвоить звание "Народного артиста Украины"

Верховная рада поддержала запрос депутата Павла Мельника о присвоении Андрею Кузьменко звания "Народного артиста Украины".

Украинский депутат из фракции “Слуга народа“ Павел Мельник предложил президенту Владимиру Зеленскому изменить “Положение о почетных званиях Украины“, чтобы выдающиеся украинцы могли быть удостоены государственных наград посмертно.

Читай также: Дочь Кузьмы Скрябина показала волшебные свадебные фото

Так, на своей странице в Facebook политик разместил текст запроса, в котором попросил посмертно наградить званиям “Народного артиста Украины“ погибшего в автокатастрофе солиста группы “Скрябин“ Андрея Кузьменко.

Отметим, что Верховная рада поддержала инициативу Мельника. За направление запроса к Зеленскому проголосовали 260 депутатов.

Запрос Павла Мельника facebook.com/melnik81

Запрос Павла Мельника facebook.com/melnik81

Напомним, ранее мама Кузьмы Скрябина рассказала, чем внучка Барбара напоминает ей сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.