Наталья Могилевская опубликовала трогательное видео с Кузьмой Скрябиным

Сегодня, 17 августа, день рождения Андрея Кузьменко.

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17 августа 2019 года Кузьма Скрябин отметил бы свой 51-й день рождения. Напомним, что артист погиб в результате ДТП в феврале 2015 года.

Трогательную публикацию в Instagram Кузьме посвятила певица Наталья Могилевская. Она опубликовала архивное видео, на котором они с певцом дурачатся во время съемок программы "Шанс".

Люблю тебя, друг, - подписала пост Могилевская.

Еще одним архивным кадром в день рождения Андрея Кузьменко поделился музыкант и политик Святослав Вакарчук. В блоге он разместил совместное фото с Кузьмой, добавив такую подпись:

Сегодня день рождения Кузьмы Скрябина. Вспомнил, как это было когда-то. Первая песня Скрябина в моей памяти – "Птахи". А какая ваша?

Ранее Ирина Билык шокировала сеть поцелуем с Натальей Могилевской.