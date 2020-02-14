Комментатором "Евровидения 2020" станет блогерша-трансгендер

Вести онлайн-трансляцию конкурса в Нидерландах в мае будет Никки де Джагер.

Комментатором онлайн-трансляции песенного конкурса “Евровидение 2020“, который пройдет в Нидерландах в мае, станет популярная бьюти-блоггерша Никки де Джагер. 25-летняя Nikkie Tutorials является трансгендером.

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Никки призналась, что давно мечтала принять участие в “Евровидении“, и теперь она очень счастлива, что фортуна наконец-то ей улыбнулась. Организаторы конкурса сообщили об этом в Инстаграм.

На данный момент неизвестно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. Второй полуфинал Национального отбора состоится в эту субботу, 15 февраля. За право выступать на песенном конкурсе будут соревноваться MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Трое из них попадут в финал Нацотбора.

Ранее мы писали, как прошел первый полуфинал Нацотбора на Евровидение.

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