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Комментатором "Евровидения 2020" станет блогерша-трансгендер

Комментариев: 3
Вести онлайн-трансляцию конкурса в Нидерландах в мае будет Никки де Джагер.
Комментатором "Евровидения 2020" станет блогерша-трансгендер
Комментатором "Евровидения 2020" станет блогерша-трансгендер
Instagram

Комментатором онлайн-трансляции песенного конкурса “Евровидение 2020“, который пройдет в Нидерландах в мае, станет популярная бьюти-блоггерша Никки де Джагер. 25-летняя Nikkie Tutorials является трансгендером.

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Никки призналась, что давно мечтала принять участие в “Евровидении“, и теперь она очень счастлива, что фортуна наконец-то ей улыбнулась. Организаторы конкурса сообщили об этом в Инстаграм.

На данный момент неизвестно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. Второй полуфинал Национального отбора состоится в эту субботу, 15 февраля. За право выступать на песенном конкурсе будут соревноваться MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Трое из них попадут в финал Нацотбора.

Ранее мы писали, как прошел первый полуфинал Нацотбора на Евровидение.

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Теги: Никки де Джагер, Евровидение 2020, ведущая, блоггер
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Комментариев (3)
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Наст. русский  (аноним)  14.02.2020, 18:03
Оценка:  0
Наст. русский
Гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  14.02.2020, 15:19
Оценка:  0
pусский
Она пидapac! Как и мой укропский клон, блять!
русский  (аноним)  14.02.2020, 14:58
Оценка:  0
русский
Ну его накуй, это Гейровидение, там всё нечестно и пропитано политиканством и петушатиной!
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