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Участница Нацотбора Assol выпустила клип на песню "Save It" - видео

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Смотрите зрелищный клип певицы на песню "Save It".
Участница Нацотбора Assol выпустила клип на песню "Save It" - видео
Участница Нацотбора Assol выпустила клип на песню "Save It" - видео
Скриншот с видео

Участница первого полуфинала национального отбора на “Евровидение 2020“, певица Assol (Катя Гуменюк) порадовала поклонников новой видеоработой. Артистка выпустила зрелищный клип на конкурсную песню “Save It“.

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Премьера ролика состоялась в четверг, 13 февраля, на официальном ютуб-канале исполнительницы. В клипе Assol сыграла героиню в белом, которая встала на защиту мирных жителей от пуль военных.

“Героиня, которую я сыграла в клипе, хочет показать, что может произойти, если мы не будем думать о последствиях сегодня. Ведь каждый наш нынешний шаг отражается на будущем. Я надеюсь, что мое видео станет рычагом для изменений внутри каждого зрителя, который посмотрит эту работу. Видео стало логическим продолжением тематики, раскрытой в песне. Ведь сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Клип показывает, что каждый наш губительный шаг – как пуля, выпущенная из оружия: ее не вернешь назад, и можешь нанести непоправимый вред. И я очень надеюсь, что зрители задумаются об этом“, – прокомментировала Assol.

Результаты первого полуфинала национального отбора на “Евровидение 2020“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Assol
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Источник: Ivоna bigmir)net

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