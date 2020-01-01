Участница Нацотбора Assol выпустила клип на песню "Save It" - видео

Смотрите зрелищный клип певицы на песню "Save It".

Участница первого полуфинала национального отбора на “Евровидение 2020“, певица Assol (Катя Гуменюк) порадовала поклонников новой видеоработой. Артистка выпустила зрелищный клип на конкурсную песню “Save It“.

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Премьера ролика состоялась в четверг, 13 февраля, на официальном ютуб-канале исполнительницы. В клипе Assol сыграла героиню в белом, которая встала на защиту мирных жителей от пуль военных.

“Героиня, которую я сыграла в клипе, хочет показать, что может произойти, если мы не будем думать о последствиях сегодня. Ведь каждый наш нынешний шаг отражается на будущем. Я надеюсь, что мое видео станет рычагом для изменений внутри каждого зрителя, который посмотрит эту работу. Видео стало логическим продолжением тематики, раскрытой в песне. Ведь сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Клип показывает, что каждый наш губительный шаг – как пуля, выпущенная из оружия: ее не вернешь назад, и можешь нанести непоправимый вред. И я очень надеюсь, что зрители задумаются об этом“, – прокомментировала Assol.

Результаты первого полуфинала национального отбора на “Евровидение 2020“ можно посмотреть здесь.

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