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Блогер Ида Галич родила первенца - первые фото из роддома

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Одна из самых известных девушек Инстаграма впервые стала мамой.
Блогер Ида Галич родила первенца - первые фото из роддома
Блогер Ида Галич родила первенца - первые фото из роддома

Российская ведущая, певица и видеоблогер Ида Галич впервые стала мамой. Звезда Интернета родила своему супругу, Алану Басиеву сына.

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Первыми фотографиями из роддома поделилась сама Ида на своей странице в Инстаграм. На одном из кадров можно увидеть родителей Галич - Зарину и Василия, которые любуются новорожденным внуком.

В описании к черно-белым снимкам блогерша сообщила фанам, что малыша назвали Леоном. Мальчик родился 7 февраля в 9:47 с весом 3,880 кг и ростом 52 см.

“Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом! У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо), самые лучшие в мире врачи @aist_i_kapusta со всем справились ! Буду кланяться вам всю свою жизнь! @normantovich_doctor я не знаю, что я без вас бы делала! И без вашей крутой команды!“, - поделилась эмоциями звездная мама.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Ранее мы писали, что Эшли Грэм рассекретила имя новорожденного сына.

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Теги: Ида Галич
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Источник: Ivоna bigmir)net
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