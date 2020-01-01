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С Евдокией: Фреймут впервые показала лицо младшей дочери

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Телеведущая разместила в соцсети архивное фото, на котором ее дочка еще совсем маленькая.

С Евдокией: Фреймут впервые показала лицо младшей дочери
С Евдокией: Фреймут впервые показала лицо младшей дочери
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут, которая более всего известна по передаче “Ревизор“, очаровала Сеть снимком с младшей дочерью Евдокией. Фото она разместила в Инстаграм. В кадре Ольга держит на руках еще совсем маленькую Евдокию, одетую в белые ползунки. И мама и дочь смотрят в одну сторону. Это первое фото, на котором Ольга показа лицо девочки.

Моя Євдокія❤️, - подписала снимок Фреймут.

Скриншот

К слову, судя по всему, сделано давно, поскольку сейчас младшей дочери Фреймут уже полтора года.

Пользователи Сети отметили, что телеведущая с ребенком выглядят очаровательно и просто светится счастьем.

Ранее мы писали, что модель Эшли Грэм родила первенца.

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Теги: Ольга Фреймут, дети знаменитостей
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Источник: ivona bigmir)net

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