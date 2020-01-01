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Эшли Грэм рассекретила имя новорожденного сына

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Модель plus-size призналась, что роды прошли дома.
Эшли Грэм рассекретила имя новорожденного сына
Эшли Грэм рассекретила имя новорожденного сына
Скриншот с видео

В субботу, 18 декабря, американская модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой. Знаменитость родила мужу, видеооператору Джастину Эрвину, сына.

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А спустя две недели, 4 февраля, Эшли официально представила малыша общественности во время съемок собственного подкаста “Pretty Big Deal“. Грэм вместе с Эрвином рассекретили имя сына и рассказали, как прошли роды.

Мальчика назвали Айзеком Менеликом Джованни. Звездные родители признались, что он родился дома на неделю позже предполагаемого срока. По словам модели, роды длились 6 часов.

“Если бы я рожала в больнице, боялась и волновалась бы гораздо сильнее. Но несмотря на то, что я была дома, то включила комфортный тусклый свет, могла съесть что хотелось, побыть в постели или бассейне, - поделилась Эшли.

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Кроме того, после публикации подкаста модель разместила в Инстаграм нежное семейное фото, где она кормит сына грудью.

instagram.com/ashleygraham

Ранее Эшли Грэм призналась, сколько “набрала“ во время беременности.  

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Теги: Эшли Грэм
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Источник: Ivоna bigmir)net

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