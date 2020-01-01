Узнайте, кто из участников создал семью, а кто расстался.

Читай также: Тест: Проверь, умнее ли ты блондинок

Третьему сезону реалити “Эксы“ – быть. И сейчас Новый канал – в поиске новых пар участников, которым никак не удается разобраться в своих отношениях самостоятельно. А пока в разгаре кастинги, давайте узнаем, какие сегодня отношения у “эксов“ предыдущих двух сезонов.

У “эксов“ – пополнение

Как сейчас живут участники реалити "Эксы" пресс-служба

– Те, кто смотрел “Эксы“, знают, что мы с Димой отнюдь не идеальная пара, и у нас не всегда все было хорошо, – признается Марго. – С появлением Амелии я старалась, чтобы наши отношения не ухудшились. Ведь говорят, что ребенок углубляет ситуацию. Но я с этим не соглашусь! Безусловно, это новая ступень в жизни. Мир женщины первое время сосредоточивается на ребенке, и не все мужчины готовы с этим мириться. Но нам с Димой удалось этого избежать.

Ох, эта свадьба

Счастливы вместе и воспитывают дочь – так сложилась жизнь у участников первого сезона Марго и Димы. Пара пришла на проект с рядом проблем: девушка упрекала, что парень мало зарабатывает, а он подозревал ее в отношениях с еще одним партнером. На проекте Марго и Диме удалось простить взаимные обиды и начать все с чистого листа – сейчас они счастливо женаты и скоро будут праздновать первый год дочери Амелии.

Как сейчас живут участники реалити "Эксы" пресс-служба

– Я верю Стасу, и пусть это будет моей личной ошибкой, – говорит Оксана. – Я верю в силу любви. Любите, заблуждайтесь, и если вы счастливы сегодня, то будьте, потому что завтра может не наступить! Не тратьте время на ссоры и не забывайте говорить о любви. Жизнь непредсказуема, никто не знает, сколько вам отведено быть вместе.

Счастливые даже не вместе

“Изменил раз – изменит и второй“, – говорили участники второго сезона “Эксов“ Оксане. Но девушка пришла на проект и попыталась разобраться в их со Стасом отношениях. Сейчас они женаты, а расписалась пара на съемке финального эпизода второго сезона. Стас сделал любимой сюрприз и подговорил всю команду, включая ведущих Александра Педана и Наталью Ежову. Последние стали свидетелями на импровизированной свадьбе пары.

Как сейчас живут участники реалити "Эксы" Пресс-служба

– Так иногда бывает, – говорит Катя из второго сезона. – Наши жизненные цели, принципы и приоритеты сильно отличаются. И меняя их, мы бы потеряли себя. Скажу одно – не бойтесь разойтись, не держитесь за человека до последнего и никогда не унижайтесь. В первую очередь любите себя.

Творческий тандем

Проект не ставил целью помирить или поженить всех участников. “Эксы“ – о здоровых отношениях. И часто после реалити пары, осознав, насколько разные, расходились. Так сделали, к примеру, финалисты второго сезона Лея и Виталик и Катя с Владом. Но от этого менее счастливыми они не стали – наоборот, некоторые участники уже начали новые отношения.

Как сейчас живут участники реалити "Эксы" пресс-служба

Читай также: Дворецким “Від пацанки до панянки“ стал исполнительный директор иностранной компании

Похвастаться участники “Эксов“ могут и карьерными успехами – после проекта финалисты первого сезона Саша и Женя начали активно работать не только над отношениями, но и над развитием своего музыкального дуэта. А пришла пара на реалити из-за самовлюбленности парня и ревности девушки. Женя обвиняла Сашу в любви не к ней, а к самому себе. После похудения тот слишком много времени уделял собственной внешности. И у него появились поклонницы, что очень раздражало девушку. Сейчас у «эксов» все наладилось – они нашли взаимопонимание и развиваются в музыкальном направлении: записывают песни и снимают клипы.

– Прежде чем мы начали смотреть в одну сторону, нам пришлось пройти множество испытаний, – говорит Женя. – Пережить месяцы притирки и выдержать много конфликтов. Это не была любовь с первого взгляда, скорее, это были колебания между чувствами, эмоциями и творчеством, которые, впрочем, и породили эти отношения. Обрести гармонию друг с другом – это главное.

Чтобы выяснить свои отношения в третьем сезоне, заполняйте анкету на сайте Нового канала и приходите на кастинг.

Ранее мы писали, что известно об участницах “Від пацанки до панянки“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.