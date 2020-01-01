Премьера нового сезона уже скоро.

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Кроме директора, завучей и педагогов Школы леди каждый сезон “Пацанок“ на Новом канале девушек сопровождал еще один человек – дворецкий. Но если раньше все они больше напоминали охранников, и не сказали пацанкам ни одного слова, то в новом сезоне все изменилось

Первым представителем Школы леди, с которым познакомились участники четвертого сезона «Від пацанки до панянки», был Алексей Свинторжицкий. Он – новый дворецкий Школы леди. Для Алексея такая роль в новинку, как и сами телевизионные съемки. Ведь в жизни он исполнительный директор в одной из иностранных компаний.



Дворецким "Від пацанки до панянки" стал исполнительный директор иностранной компании пресс-служба

– Я люблю осваивать новые навыки, и мне было интересно попробовать себя в телевизионном процессе, – говорит Алексей Свинторжицкий. – Так что когда увидел, что ищут человека на должность дворецкого в «Від пацанки до панянки», решил рискнуть. Даже во время кастинга я не совсем понимал, что именно мне предстоит. Мне было интересно погрузиться в какой-то непонятный для себя мир. В мир Школы леди, где все возможно, где меняются жизни и судьбы девочек. И они делают все это сами… Через боль и агрессию, но с каждым днем становятся другими.

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Именно Алексей стал первым представителем Школы Леди, с которым «пацанки» встретились в первое утро своей новой жизни. Участницы благосклонно отнеслись к своему новому дворецкому и даже дали ему прозвище. Какое? Узнаем уже в первом выпуске

–Тогда, при первой встрече, я пытался понять, кто же передо мной, с кем предстоит прожить эти 15 недель? – признался Алексей Новому каналу. – И увидел главное – какими бы ни пытались казаться снаружи, внутри девочки очень искренние. И это самое важное. Да, они совершают неправильные поступки и принимают неправильные решения. Но даже это делают честно и от души.

В отличие от предыдущих сезонов “Від пацанки до панянки“, в этом году дворецкий заговорит – он будет общаться с девушками и даже проводить испытания.

Премьера четвертого сезона реалити “Від пацанки до панянки“ – 17 февраля в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали о первых участницах “Від пацанки до панянки“.

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