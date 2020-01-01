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Тест: Проверь, умнее ли ты блондинок

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Предлагаем ответить на вопросы из шоу "Кто против блондинок?".
Тест: Проверь, умнее ли блондинок
Тест: Проверь, умнее ли блондинок
пресс-служба

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4 февраля стартовал новый сезон шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале. Побороться за победу со светловолосыми красавицами в студию пришел телеведущий, шоумен Юрий Горбунов. 10 лет назад он уже боролся с блондинками за победу, но проиграл. Каким будет финал на этот раз?

А сейчас попробуйте ответить на вопросы первого раунда шоу “Кто против блондинок?“ Кстати, именно их задавали Юрию Горбунову.

 

Предлагаем пройти тест, насколько вы необычная личность.

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Теги: новый канал, Юрия Горбунов, кто против блондинок
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