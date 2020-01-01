Тест: Проверь, умнее ли ты блондинок

Предлагаем ответить на вопросы из шоу "Кто против блондинок?".

Читай также: Тест: С каким цветком ассоциируется твой повседневный образ?

4 февраля стартовал новый сезон шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале. Побороться за победу со светловолосыми красавицами в студию пришел телеведущий, шоумен Юрий Горбунов. 10 лет назад он уже боролся с блондинками за победу, но проиграл. Каким будет финал на этот раз?

А сейчас попробуйте ответить на вопросы первого раунда шоу “Кто против блондинок?“ Кстати, именно их задавали Юрию Горбунову.

Предлагаем пройти тест, насколько вы необычная личность.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.