Нацотбор на "Евровидение 2020": KRUTЬ презентовала конкурную песню
Певица KRUTЬ выступит в первом полуфинале с песней "99".
Еще один участник Нацотбора на “Евровидение 2020“ рассекретил конкурсную песню. Так, исполнительница и бандуристка KRUTЬ представила композицию “99“.
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Премьера трека состоялась в среду, 5 февраля, на официальном ютуб-канале артистки. Отметим, что KRUTЬ примет участие в первом полуфинале Нацотбора, который состоится уже в эту субботу, 8 февраля.
Прослушать все песни участников первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“ можно здесь.
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