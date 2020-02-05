Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Нацотбор на "Евровидение 2020": KRUTЬ презентовала конкурную песню

Комментариев: 1
Певица KRUTЬ выступит в первом полуфинале с песней "99".
Нацотбор на "Евровидение 2020": KRUTЬ презентовала конкурную песню
Нацотбор на "Евровидение 2020": KRUTЬ презентовала конкурную песню
facebook.com/bandurakrut

Еще один участник Нацотбора на “Евровидение 2020“ рассекретил конкурсную песню. Так, исполнительница и бандуристка KRUTЬ представила композицию “99“.

Читай также: Нацотбор на “Евровидение 2020“: Где и когда смотреть первый полуфинал

Премьера трека состоялась в среду, 5 февраля, на официальном ютуб-канале артистки. Отметим, что KRUTЬ примет участие в первом полуфинале Нацотбора, который состоится уже в эту субботу, 8 февраля.

Прослушать все песни участников первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“ можно здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: KRUTЬ, Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Нацотбор на Евровидение 2020, Евровидение 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.02.2020, 16:11
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Намед ни, сирийские мучачос, заеб...шили кацапских выблядков! Эпичный видос:

https://t.me/a_shtirlitz/ 3883

Слава сирийским мучачосам!
Смерть кацапским скотам!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь