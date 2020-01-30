В субботу, 8 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2020". В нем примут участие 8 конкурсантов.

Нацотбор на Евровидение 2020: Где и когда смотреть первый полуфинал instagram.com/stbua

В субботу, 8 февраля, телеканалы СТБ и UA: Перший покажут первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ .

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Ведущим прямых эфиров Нацотбора в четвертый раз станет Сергей Притула. А в роли ведущего бэкстейджа выступит Владимир Бирюков.

Оценивать выступления конкурсантов в этом году будут певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.

В первом полуфинале Нацотбора примут участие следующие исполнители:

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Нацотбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн первый полуфинал instagram.com/stbua

Все песни участников первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“:

1. [О] - “Там, Куди Я Йду“

2. Jerry Heil - #VEGAN

3. Katya Chilly (пока что певица представила только начало песни)

4. KRUTЬ - 99

5. Go-A - “Соловей“

6. CLOUDLESS - “Drown Me Down“

7. GIO - “Feeling so Lost“

8. Assol - “Save It“

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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