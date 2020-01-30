Нацотбор на "Евровидение 2020": Где и когда смотреть первый полуфинал
В субботу, 8 февраля, телеканалы СТБ и UA: Перший покажут первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ .
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Ведущим прямых эфиров Нацотбора в четвертый раз станет Сергей Притула. А в роли ведущего бэкстейджа выступит Владимир Бирюков.
Оценивать выступления конкурсантов в этом году будут певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.
В первом полуфинале Нацотбора примут участие следующие исполнители:
- 1. [О]
- 2. Jerry Heil
- 3. Katya Chilly
- 4. KRUTЬ
- 5. Go-A
- 6. CLOUDLESS
- 7. GIO
- 8. Assol
Все песни участников первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“:
- 1. [О] - “Там, Куди Я Йду“
- 2. Jerry Heil - #VEGAN
- 3. Katya Chilly (пока что певица представила только начало песни)
- 4. KRUTЬ - 99
- 5. Go-A - “Соловей“
- 6. CLOUDLESS - “Drown Me Down“
- 7. GIO - “Feeling so Lost“
- 8. Assol - “Save It“
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.
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