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Нацотбор на "Евровидение 2020": Где и когда смотреть первый полуфинал

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В субботу, 8 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2020". В нем примут участие 8 конкурсантов.
Нацотбор на Евровидение 2020: Где и когда смотреть первый полуфинал
Нацотбор на Евровидение 2020: Где и когда смотреть первый полуфинал
instagram.com/stbua

В субботу, 8 февраля, телеканалы СТБ и UA: Перший покажут первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ .

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Ведущим прямых эфиров Нацотбора в четвертый раз станет Сергей Притула. А в роли ведущего бэкстейджа выступит Владимир Бирюков.

Оценивать выступления конкурсантов в этом году будут певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.

В первом полуфинале Нацотбора примут участие следующие исполнители:

  • 1. [О]
  • 2. Jerry Heil
  • 3. Katya Chilly
  • 4. KRUTЬ
  • 5. Go-A
  • 6. CLOUDLESS
  • 7. GIO
  • 8. Assol

Нацотбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн первый полуфинал
Нацотбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн первый полуфинал
instagram.com/stbua

Все песни участников первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“: 

  • 1. [О] - “Там, Куди Я Йду“

  • 2. Jerry Heil - #VEGAN

  • 3. Katya Chilly (пока что певица представила только начало песни)

  • 4. KRUTЬ - 99

  • 5. Go-A - “Соловей“

  • 6. CLOUDLESS - “Drown Me Down“

  • 7. GIO - “Feeling so Lost“

  • 8. Assol - “Save It“

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

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Теги: Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Нацотбор на Евровидение 2020, Евровидение 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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