Группа 5'nizza выступит с сольным концертом в Atlas

9 марта uруппа 5'nizza даст концерт в киевском клубе Atlas.

Каждый концерт, как встреча со старыми друзьями. Два голоса, одна гитара и песни, знаешь дословно. Группа 5'nizza 9 марта выступит в Киеве с сольным концертом в клубе Atlas.

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Фирменный речитатив, известный вокал, светлая музыка и непревзойденная лирика о нас с вами и поиск глубинного смысла.

После реюниона несколько лет назад, 5'nizza продолжила историю третьим альбомом “Ку!“ (2017). “Самолет“, “Але“, “Далеко“ - акустический дуэт Андрея Запорожца и Сергея Бабкина снова создал настоящие “боевики“, которые хором на концертах подпевают зрители и которые услышим очень скоро. Не обойдется без всеми любимых песен “Солдат“, “Весна“, “Стрела“ и других композиций, которые до сих пор звучат свежо и актуально, как и все хиты классиков.

5'nizza - это тот минимализм и искренность, которые даются непросто, и которые дарят наиболее бесценные моменты в жизни. Приходи и насладись ими!

Когда: 9 марта, начало в 19:00

Где: клуб Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41

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