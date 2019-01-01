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Его первый снег: Сергей Бабкин умилил Сеть снимком с младшим сыном

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Артист показал, как гуляет с Елисеем по Харькову.

Его первый снег: Сергей Бабкин умилил Сеть снимком с младшим сыном
Его первый снег: Сергей Бабкин умилил Сеть снимком с младшим сыном
instagram.com/babkin_official

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Популярный певец, актер Сергей Бабкин умилил пользователей Сети новым фото с полугодовалым сыном Елисеем. Артист добавил в Инстаграм снимок с прогулки - он держит сынишку на руках и счастливо улыбается. В подписи артист отметил, что сделал фото еще и потому, что в Харькове наконец-то выпал снег.

Обожаю зимние каникулы❄️ мало суеты, тихо на любимых аллеях. А ещё сегодняшняя большая радость- снег в Харькове!!🌨 И пусть он уже почти растаял, мы успели с Елисеем изучить и увидеть его первый снег в жизни! Представляете как интересно?! Первый в жизни снег!!! Как это?🤔, - написал Бабкин.

Скриншот

Подписчики музыканта отметили, что фото невероятно атмосферное и что артисту очень идет улыбка.

Ранее мы писали, что Сергей Бабкин рассказал, где его жена кормит грудью.

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Теги: Сергей Бабкин, дети звезд, Рождество
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Источник: IVONA bigmir)net

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