Артист показал, как гуляет с Елисеем по Харькову.

Его первый снег: Сергей Бабкин умилил Сеть снимком с младшим сыном instagram.com/babkin_official

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Популярный певец, актер Сергей Бабкин умилил пользователей Сети новым фото с полугодовалым сыном Елисеем. Артист добавил в Инстаграм снимок с прогулки - он держит сынишку на руках и счастливо улыбается. В подписи артист отметил, что сделал фото еще и потому, что в Харькове наконец-то выпал снег.

Обожаю зимние каникулы❄️ мало суеты, тихо на любимых аллеях. А ещё сегодняшняя большая радость- снег в Харькове!!🌨 И пусть он уже почти растаял, мы успели с Елисеем изучить и увидеть его первый снег в жизни! Представляете как интересно?! Первый в жизни снег!!! Как это?🤔, - написал Бабкин.

Скриншот

Подписчики музыканта отметили, что фото невероятно атмосферное и что артисту очень идет улыбка.

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