Была жертвой насилия: Селена Гомес раскрыла новые подробности отношений с Бибером

Певица Селена Гомес призналась, что подвергалась эмоциональному насилию со стороны экс-бойфренда Джастина Бибера.

Известная американская актриса и певица Селена Гомес рассекретила детали личной жизни. В частности артистка поделилась неизвестными ранее подробностями ее отношений с экс-возлюбленным, канадским певцом Джастином Бибером.

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Так, во время интервью в эфире National Public Radio Селена заявила, что в прошлых отношениях стала жертвой определенных злоупотреблений. Ведущая радио Лулу Гарсия-Наварро уточнила, имеет ли певица в виду эмоциональное насилие. На что 27-летняя знаменитость дала положительный ответ.

“Да, я думаю, это нечто такое. Я нашла способ это понять, только когда повзрослела. И я поняла свой выбор, который я делала. Хотя я определенно не хочу тратить остаток своей жизни на разговоры об этом, я действительно горжусь тем, что могу сказать, что чувствую себя сильнее, чем когда-либо чувствовала, и я нашла способ просто пройти через это с как можно большим милосердием“, - рассказала Гомес.

Напомним, ранее Селена Гомес призналась, был ли у нее кто-то после Джастина Бибера.

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