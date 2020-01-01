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Джастин Бибер признался, что болен

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Артист проходит лечение от болезни Лайма.
Джастин Бибер
Джастин Бибер
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Канадский поп-певец Джастин Бибер проходит лечение от болезни Лайма. Об этом он рассказал своим поклонникам накануне.

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В посте на странице в Инстаграм 25-летний Бибер признался, что у него диагностировали болезнь Лайма, она же клещевой боррелиоз. 

Бибер сказал, что на протяжении двух последних лет многие говорили о его ужасном виде и предполагали, что он злоупотребляет наркотиками.

Они просто не знают о моем диагнозе, - прокомментировал певец.

Артист добавил, что болезнь влияет на его кожу, работу головного мозга, энергию и общее состояние здоровья. В настоящее время он проходит комплексное лечение.

Напомним, что совсем недавно Джастин Бибер выпустил трек после длительного перерыва и анонсировал тур.

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Теги: Джастин Бибер, певец, болезнь
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