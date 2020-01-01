Джастин Бибер признался, что болен

Артист проходит лечение от болезни Лайма.

Канадский поп-певец Джастин Бибер проходит лечение от болезни Лайма. Об этом он рассказал своим поклонникам накануне.

Читай также: Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем

В посте на странице в Инстаграм 25-летний Бибер признался, что у него диагностировали болезнь Лайма, она же клещевой боррелиоз.

Бибер сказал, что на протяжении двух последних лет многие говорили о его ужасном виде и предполагали, что он злоупотребляет наркотиками.

Они просто не знают о моем диагнозе, - прокомментировал певец.

Артист добавил, что болезнь влияет на его кожу, работу головного мозга, энергию и общее состояние здоровья. В настоящее время он проходит комплексное лечение.

Напомним, что совсем недавно Джастин Бибер выпустил трек после длительного перерыва и анонсировал тур.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​