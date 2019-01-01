Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем

Хейли Бибер опубликовала еще один свадебный снимок.

Известная американская модель, дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер очаровала поклонников архивным снимком со свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером. Влюбленные поженились еще в прошлом году. Однако торжественную церемонию пара провела несколько месяцев назад - 30 сентября.

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На своей странице в Instagram Хейли опубликовала черно-белую фотографию, на котором она и ее супруг страстно целуются в свадебных нарядах. К новой публикации девушка добавила трогательную подпись.

“Благодарна за любовь всей моей жизни“.

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Напомним, ранее стало известно, во сколько обошлась свадьба Бибера и Болдуин.

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