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Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем

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Хейли Бибер опубликовала еще один свадебный снимок.
Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем
Хейли Бибер показала фото страстного поцелуя с мужем
instagram.com/haileybieber

Известная американская модель, дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер очаровала поклонников архивным снимком со свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером. Влюбленные поженились еще в прошлом году. Однако торжественную церемонию пара провела несколько месяцев назад - 30 сентября.

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На своей странице в Instagram Хейли опубликовала черно-белую фотографию, на котором она и ее супруг страстно целуются в свадебных нарядах. К новой публикации девушка добавила трогательную подпись.

“Благодарна за любовь всей моей жизни“.

скриншот

Напомним, ранее стало известно, во сколько обошлась свадьба Бибера и Болдуин.

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Теги: Хейли Бибер, Джастин Бибер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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