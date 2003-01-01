Премия YUNA объявила 20 знаковых песен украинской музыки за 20 лет

Узнайте, какие песни вошли в рейтинг самых знаковых песен украинской шоубиза за последние 20 лет.

Премия YUNA объявила 20 знаковых песен за 20 лет instagram.com/yunaawards

Музыкальные эксперты украинской премии YUNA составили список из двадцати знаковых песен украинских артистов за последние двадцать лет. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

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В публикации отмечается, что в начальный лонг-лист вошло около 80 треков, которые были выпущены с 1 января 2000 по 31 октября 2019 года. Позже десять экспертов выбрали двадцатку самых знаковых хитов для украинской музыки.

Список 20 знаковых песен за 20 лет выглядит так:

Скрябін та Ірина Білик – Мовчати (2003)

Тартак та Katya Chilly – Понад хмарами (2003)

Ирина Билык – Снег (2003)

Софія Ротару – Одна калина (2004)

Руслана – Дикі танці (2004)

Океан Ельзи - Без бою (2005)

Тина Кароль – Выше облаков (2005)

Олександр Пономарьов – Я люблю тільки тебе (2006)

Бумбокс – Вахтерам (2007)

SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)

Потап и Настя – На районе (2008)

Иван Дорн – Стыцамен (2010)

LOBODA – 40 градусов (2012)

The HARDKISS – Make-Up (2012)

Оля Полякова - Шлепки (2013)

ONUKA – Misto (2014)

Время и Стекло – Имя 505 (2015)

Джамала – 1944 (2016)

MONATIK – Кружит (2016)

KAZKA – Плакала (2018)

Список всех номинантов на музыкальную премию “YUNA 2020“ можно посмотреть здесь.

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