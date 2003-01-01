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Премия YUNA объявила 20 знаковых песен украинской музыки за 20 лет

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Узнайте, какие песни вошли в рейтинг самых знаковых песен украинской шоубиза за последние 20 лет.
Премия YUNA объявила 20 знаковых песен за 20 лет
Премия YUNA объявила 20 знаковых песен за 20 лет
instagram.com/yunaawards

Музыкальные эксперты украинской премии YUNA составили список из двадцати знаковых песен украинских артистов за последние двадцать лет. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

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В публикации отмечается, что в начальный лонг-лист вошло около 80 треков, которые были выпущены с 1 января 2000 по 31 октября 2019 года. Позже десять экспертов выбрали двадцатку самых знаковых хитов для украинской музыки.

Список 20 знаковых песен за 20 лет выглядит так: 

  • Скрябін та Ірина Білик – Мовчати (2003)
  • Тартак та Katya Chilly – Понад хмарами (2003)
  • Ирина Билык – Снег (2003)
  • Софія Ротару – Одна калина (2004)
  • Руслана – Дикі танці (2004)
  • Океан Ельзи - Без бою (2005)
  • Тина Кароль – Выше облаков (2005)
  • Олександр Пономарьов – Я люблю тільки тебе (2006)
  • Бумбокс – Вахтерам (2007)
  • SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)
  • Потап и Настя – На районе (2008)
  • Иван Дорн – Стыцамен (2010)
  • LOBODA – 40 градусов (2012)
  • The HARDKISS – Make-Up (2012)
  • Оля Полякова - Шлепки (2013)
  • ONUKA – Misto (2014)
  • Время и Стекло – Имя 505 (2015)
  • Джамала – 1944 (2016)
  • MONATIK – Кружит (2016)
  • KAZKA – Плакала (2018)

Список всех номинантов на музыкальную премию “YUNA 2020“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Yuna, знаковые песни
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Источник: Ivоna bigmir)net

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