Премия YUNA объявила 20 знаковых песен украинской музыки за 20 лет
Узнайте, какие песни вошли в рейтинг самых знаковых песен украинской шоубиза за последние 20 лет.
Музыкальные эксперты украинской премии YUNA составили список из двадцати знаковых песен украинских артистов за последние двадцать лет. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
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В публикации отмечается, что в начальный лонг-лист вошло около 80 треков, которые были выпущены с 1 января 2000 по 31 октября 2019 года. Позже десять экспертов выбрали двадцатку самых знаковых хитов для украинской музыки.
Список 20 знаковых песен за 20 лет выглядит так:
- Скрябін та Ірина Білик – Мовчати (2003)
- Тартак та Katya Chilly – Понад хмарами (2003)
- Ирина Билык – Снег (2003)
- Софія Ротару – Одна калина (2004)
- Руслана – Дикі танці (2004)
- Океан Ельзи - Без бою (2005)
- Тина Кароль – Выше облаков (2005)
- Олександр Пономарьов – Я люблю тільки тебе (2006)
- Бумбокс – Вахтерам (2007)
- SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)
- Потап и Настя – На районе (2008)
- Иван Дорн – Стыцамен (2010)
- LOBODA – 40 градусов (2012)
- The HARDKISS – Make-Up (2012)
- Оля Полякова - Шлепки (2013)
- ONUKA – Misto (2014)
- Время и Стекло – Имя 505 (2015)
- Джамала – 1944 (2016)
- MONATIK – Кружит (2016)
- KAZKA – Плакала (2018)
Список всех номинантов на музыкальную премию “YUNA 2020“ можно посмотреть здесь.
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