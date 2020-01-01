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Рэперша Cardi B заговорила о намерении стать политиком

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Известная певица планирует начать политическую карьеру.
Рэперша Cardi B заговорила о намерении стать политиком
Рэперша Cardi B заговорила о намерении стать политиком
instagram.com/iamcardib

Всемирно известная американская хип-хоп исполнительница Cardi B, настоящее имя которой Белкалис Марленис Альманзар, удивила подписчиков новой публикацией в соцсети. Певица заявила, что думает о политической карьере. 

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На своей странице в Twitter 27-летняя знаменитость отметила, что хотела бы стать политиком, хотя и не всегда согласна с решениями правительства США.

“Я думаю, что хочу быть политиком. Я действительно люблю правительство, хотя я не согласна с правительством“, - написала артистка.

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Рэперша призналась, что сможет стать частью Конгресса США после профильного обучения.

“Я чувствую, что если я вернусь в школу и сконцентрируюсь на себе, то смогу стать частью Конгресса. У меня есть ооочень много идей, которые имеют смысл. Мне просто нужно пару лет в школе, и я могу потрясти стол“.

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Кроме того, в других постах Cardi B написала, что хочет повысить уровень патриотизма среди американцев.

“Как вы попытаетесь пойти против другой страны и, возможно, начать войну, когда этой стране не хватает патриотизма? Я едва вижу людей тех людей, которые утверждают, что они любят быть американцами“, - поделилась мыслями исполнительница.

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Ранее сообщалось, что певица Cardi B получила роль в “Форсаже 9“.

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Теги: Cardi B
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Источник: Ivоna bigmir)net

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