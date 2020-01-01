Певица Sia впервые рассказала о личной жизни и усыновлении ребенка

Sia дала откровенное интервью для известного глянца.

Всемирно известная австралийская исполнительница Sia дала откровенное интервью для издания GQ, в котором впервые рассекретила детали своей личной жизни.

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Так, звезда призналась, что после развода с мужем, режиссером Эриком Андерсом Лангом, решила больше никогда не заводить серьезных отношений. Певица заявила, что предпочитает секс без обязательств.

Кроме того, Sia прокомментировала слухи о романе с диджеем Diplo. 44-летняя знаменитость отметила, что она и Diplo тратят много времени, чтобы “не заниматься сексом“ и сохранить деловые отношения. Также певица проговорилась, что усыновила ребенка. Однако, не сообщила его пол и возраст.

“В этом году я написала ему сообщение: слушай, ты один из пяти мужчин, которых я сексуально привлекаю. И теперь, когда я решила быть одинокой до конца своей жизни и только что усыновила сына, у меня нет времени на отношения... Если тебя интересует секс без обязательств, тогда позвони мне“, - прокомментировала отношения с Didlo исполнительница.

Напомним, ранее певица Sia призналась, что страдает от серьезного недуга.

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