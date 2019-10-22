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Певица Cardi B получила роль в "Форсаже 9"

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Рэперша Cardi B снимется в девятой части франшизы "Форсаж".
Певица Cardi B получила роль в "Форсаже 9"
Певица Cardi B получила роль в "Форсаже 9"
instagram.com/iamcardib

Известная хип-хоп исполнительница Cardi B получила новую роль в кино. Звезда сыграет в девятой части популярной франшизы “Форсаж“. Об этом сообщил исполнитель роли Доминика Торетто, актер Вин Дизель.

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Так, на своей странице в Instagram 52-летний артист опубликовал видео, на котором он позирует в компании певицы. В описании Дизель сообщил, что ролик был сделан во время съемок “Форсажа 9“ в Великобритании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last day in the UK! Pa mi Gente... #Fast92020 #Fatherhood

Допис, поширений Vin Diesel (@vindiesel)

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Кроме того, о том, что Cardi B присоединилась к актерскому составу предстоящего фильма, сообщил Deadline. Издание отметило, что рэперша получила небольшую роль в картине. Напомним, что выход киноленты “Форсаж 9“ запланирован на 22 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что Cardi B вместе с мужем выпустила провокационный клип.

 

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Теги: Cardi B, Форсаж 9, Вин Дизель
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Источник: Ivonа bigmir)net

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