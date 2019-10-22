Певица Cardi B получила роль в "Форсаже 9"

Рэперша Cardi B снимется в девятой части франшизы "Форсаж".

Известная хип-хоп исполнительница Cardi B получила новую роль в кино. Звезда сыграет в девятой части популярной франшизы “Форсаж“. Об этом сообщил исполнитель роли Доминика Торетто, актер Вин Дизель.

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Так, на своей странице в Instagram 52-летний артист опубликовал видео, на котором он позирует в компании певицы. В описании Дизель сообщил, что ролик был сделан во время съемок “Форсажа 9“ в Великобритании.

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Кроме того, о том, что Cardi B присоединилась к актерскому составу предстоящего фильма, сообщил Deadline. Издание отметило, что рэперша получила небольшую роль в картине. Напомним, что выход киноленты “Форсаж 9“ запланирован на 22 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что Cardi B вместе с мужем выпустила провокационный клип.

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