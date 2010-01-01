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День рождения Эмилии Кларк: ТОП-5 лучших ролей актрисы

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Сегодня звезде "Игры престолов" исполняется 33 года.
День рождения Эмилии Кларк: ТОП-5 лучших ролей актрисы
День рождения Эмилии Кларк: ТОП-5 лучших ролей актрисы
GettyImages

Сегодня, 23 октября, свой 33-й день рождения отмечает британская актриса Эмилия Кларк.

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Дебют именинницы на телевидении состоялся в 2009 году в сериале “Врачи“. Всемирно известной Эмилия стала спустя 3 года. В 2012 году она получила одну из главных ролей в американском сериале “Игра престолов“ телеканала НВО.

С этого момента жизнь Кларк кардинально изменилась. Ее стали приглашать на съемки других перспективных проектов, в том числе и с голливудскими актерами.

В честь дня рождения Эмилии Кларк Ivona подготовила подборку лучших ролей именинницы.

  • “Игра престолов“ (2011–2019) - Дейенерис Таргариен

  • “Терминатор: Генезис“ (2015) - Сара Коннор

  • “Хан Соло. Звёздные войны: Истории“ (2018) - Ки’ра

  • “До встречи с тобой“ (2016) - Луиза “Лу“ Кларк

  • “Дом Хемингуэй“ (2013) – Эвелин

Напомним, ранее Эмилия Кларк призналась, о чем сожалеет после завершения "Игры престолов".

 

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Теги: Эмилия Кларк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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