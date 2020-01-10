В США задержали звезду "Джокера" Хоакина Феникса

Актер выступал на митинге против климатических изменений.

Знаменитый голливудский актер Хоакин Феникс был задержан во время митинга против климатических изменений. Звезду “Джокера“ арестовали 10 января в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN.

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В митинге, организованном актрисой и активисткой Джейн Фонда приняли участие сотни неравнодушных, в числе которых Хоакин Феникс, Сюзан Сарандон, Мэгги Джилленхол и другие.

Хоакин Феникс выступил на акции с речью о воздействии мясной и молочной промышленности на изменение климата. Полиция арестовала 147 митингующих, якобы из-за того, что толпа активистов, устроив пикет на ступеньках Капитолия, создала неудобства для общественности.

Ранее мы писали, что фильм “Джокер“ собрал $1 миллиард в мировом прокате.

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