Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В США задержали звезду "Джокера" Хоакина Феникса

Комментариев: 0
Актер выступал на митинге против климатических изменений.
Хоакин Феникс арестован
Хоакин Феникс арестован
ivona.bigmir)net

Знаменитый голливудский актер Хоакин Феникс был задержан во время митинга против климатических изменений. Звезду “Джокера“ арестовали 10 января в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN.

Читай также: Фильм “Джокер“ побил рекорд “Дэдпула“

В митинге, организованном актрисой и активисткой Джейн Фонда приняли участие сотни неравнодушных, в числе которых Хоакин Феникс, Сюзан Сарандон, Мэгги Джилленхол и другие.

Хоакин Феникс выступил на акции с речью о воздействии мясной и молочной промышленности на изменение климата. Полиция арестовала 147 митингующих, якобы из-за того, что толпа активистов, устроив пикет на ступеньках Капитолия, создала неудобства для общественности.

Ранее мы писали, что фильм “Джокер“ собрал $1 миллиард в мировом прокате.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Хоакин Феникс, Джокер, актер, акция протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь