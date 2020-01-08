Украинские звезды эмоционально реагируют на страшную трагедию над Ираном.

Катастрофа украинского Boeing 737: Что пишут в соцсетях знаменитости instagram.com/olenazelenska_official

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Сегодня, 8 января, над Ираном потерпел крушение Boeing 737 “Международных авиалиний Украины“. Он вылетел из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни и, по предварительной информации, спустя две минуты перестал передавать данные. Согласно официальной версии, авария произошла из-за неполадок в двигателе. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту самолета Boeing 737, погибли. По данным, на борту находилось 176 человек.

Украинские знаменитости эмоционально отреагировали на трагедию в соцсетях.

Супруга президента Елена Зеленская опубликовала лаконичный пост с изображением самолета и датой трагедии, отметив, что это тяжелая и невосполнимая утрата.

Публикацию с описанием трагедии разместила в Инстаграм также ведущая, блогер Маша Ефросинина.

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Продюсер, ведущий Юрий Горбунов также сделал пост, написав слова соболезнования семьям погибших.

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Его супруга телеведущая Екатерина Осадчая разместила у себя на странице символическую свечку со словами сочувствия семьям.

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Также на трагедию отреагировали Дмитрий и Ирина Монатики, разместив у себя на страницах и в Сториз заметки о катастрофе.

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Телеведущий Владимир Остапчук также написал о трагедии, а кроме того, добавил в своих Сториз опрос, согласны ли его подписчики с версией, что самолет могли по ошибке сбить иранские военные.

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Также пост о трагедии разместила у себя на странице ведущая, блогер Регина Тодоренко.

Слова о трагедии написал звездный тренер Иракли Макацария.

Также на страшную трагедию отреагировал хореограф Женя Кот.

Актриса театра и кино, победительница "Танцев со звездами"-9 Ксения Мишина также разместила сообщение о трагедии в Сториз.

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Присоединяемся к словам сочувствия семьям погибших.

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